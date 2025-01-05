Survivor'da Ayşe Yüksel Aleyna'nın adını duyunca çıldırdı! Sosyal medya yıkıldı: Ay bu ne iğrenç bir üslup

Survivor 2021'de yarışan ve yıldızları bir türlü barışmayan yarışmacılar Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel yeniden gündemde. Survivor 2025 kadrosunda yer alan Ayşe Yüksel yarışma sırasında çıldırdı.

Gönüllüler takımında yer alan Merve yarışma sonunda Ayşe ile gerilince "Aleyna'dan yediklerin yetmedi mi?" deyince Ayşe Yüksel deliye döndü.

Ayşe bağırarak "2. sezonu aç kim olduğumu izle! Ne diyorsun" ya dedi. Merve'nin Aleyna hatırlatması sosyal medyayı da salladı.

Sosyal medyada "Ayşe'nin bam teli", "Aleyna'yı duyunca kadın delirdi", "Merve çok mahalle ağızlı", "Ay bu ne iğrenç bir üslup bu ne iğrenç bir mahalle ağzı böyle", "Bu yıl kalite düşük" yorumları yapıldı.

ALEYNA NET KONUŞMUŞTU

Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yarışmada "Hayatımda ilk defa asla barışmayacağım dediğim insanlar oldu ve Ayşe onlardan biri" demişti. Aleyna Kalaycıoğlu konuşmasının devamında "Ailevi olaylar çok oldu yeniden konuşmak istemiyorum hakaretler var kin beslemiyorum ama unutamam. Barışsak da görüşeceğim biri değil. Kötü bir şey hissetmiyorum" yorumunda bulunmuştu.