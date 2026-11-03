YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

4 saat taş fırında pişiriliyor, ertesi gün soğuk yeniyor! Giresun'un tescilli lezzeti

Giresun’un Alucra ilçesinin yöresel lezzetlerinden, 2020 yılında coğrafi işaretle tescillenen Alucra Oğlak Kebabı, geleneksel hazırlanışı ve kendine özgü lezzetiyle ilgi görüyor. Özel taş fırınlarda yaklaşık 4 saatte pişirilen kebap, ilçe dışının yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

4 saat taş fırında pişiriliyor, ertesi gün soğuk yeniyor! Giresun'un tescilli lezzeti

Alucra’da uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle hazırlanan oğlak kebabı, ilçe dışından gelen vatandaşlar ile farklı şehirlerde yaşayan Alucralıların da ilgisini çekiyor.

Alucra’nın deneyimli kebap ustalarından ve ürünün coğrafi işaretle tescillenmesine katkı sağlayan Mustafa Polat, kebabın lezzetinde oğlakların yetiştiği doğal ortamın önemli rol oynadığını belirtti. Yaklaşık 2 bin metre rakımlı Alucra yaylalarında çeşitli otlarla beslenen oğlakların etinin kebaba kendine özgü lezzetini kazandırdığını ifade eden Polat, sezonun mayıs ayının son haftalarında başlayıp aralık ayına kadar devam ettiğini kaydetti.

ÖZEL TAŞ FIRINLARDA 4 SAATTE PİŞİRİLİYOR

Kendine özgü pişirme yöntemiyle öne çıkan Alucra Oğlak Kebabı, özel taş fırınlarda yaklaşık 4 saat boyunca geleneksel yöntemlerle pişiriliyor. Fırından çıkarıldıktan sonra dinlendirilen kebap, genellikle ertesi gün soğuk olarak satışa sunuluyor.

Talep doğrultusunda ilçe dışına ve yurt dışına da gönderilen tescilli lezzetin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor. Mustafa Polat, gastronomi meraklılarını ve yemek kültürüne ilgi duyanları Alucra’ya davet ederek yöresel lezzetin yerinde tadılmasının tanıtıma katkı sağlayacağını ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lezzeti tescillendi: Şarköy zeytinyağı coğrafi işaret aldıLezzeti tescillendi: Şarköy zeytinyağı coğrafi işaret aldı
İki saatte kasalar dolusu topladı! Çıntarın kilosu 110 TL’ye ulaştıİki saatte kasalar dolusu topladı! Çıntarın kilosu 110 TL’ye ulaştı

Anahtar Kelimeler:
Giresun Alucra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

İstanbul'u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü: Yollar çöktü

İstanbul'u sağanak vurdu: Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü: Yollar çöktü

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Televizyon kanallarına şok! Diziler hakkında beklenmedik karar

Televizyon kanallarına şok! Diziler hakkında beklenmedik karar

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.