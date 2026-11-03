İki saatte kasalar dolusu topladı! Çıntarın kilosu 110 TL’ye ulaştı

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Eşeler Yaylası, son günlerde etkili olan yağışların ardından doğaseverlerin ve mantar toplayıcılarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Sonbahar yağmurlarıyla birlikte yaylanın ormanlık alanlarında bol miktarda yetişen çıntar mantarı, bölge halkının yüzünü güldürdü. Özellikle çam ağaçlarının bulunduğu alanlarda görülen mantar bolluğu, hem kendi tüketimi için çıntar toplayan vatandaşları hem de topladıkları mantarları satarak aile bütçelerine katkıda bulunan mahalle sakinlerini sevindirdi.

Yazır Mahallesi sakinlerinden Cemil Genç de Eşeler Yaylası’na yaptığı mantar toplama gezisinden kasalar dolusu çıntarla döndü. Yaklaşık iki saat içerisinde topladığı mantar miktarının kendisini de sevindirdiğini belirten Genç, bu yıl yağışların mantar gelişimi açısından oldukça verimli geçtiğini söyledi. Cemil Genç, bu yıl mantar toplamak için dağa çıkan vatandaşların oldukça bereketli bir sezon geçirdiğini ifade etti.

Genç, "Bu yıl yağışlar güzel olduğu için çıntar mantarı da oldukça bol yetişti. Ben de Eşeler Yaylası’na çıkarak yaklaşık iki saat içerisinde kasalar dolusu çıntar toplamayı başardım. Önceki dönemlere göre bu yıl mantar açısından güzel bir bereket yaşanıyor. Dağa çıkan vatandaşlarımız eli boş dönmüyor. Özellikle yağmurların ardından çıntarların çoğalması hepimizi sevindirdi. Bizim buralarda çıntar toplamak yıllardır devam eden güzel bir alışkanlık. Hem doğayla iç içe vakit geçiriyoruz hem de sofralarımızda tüketebileceğimiz doğal bir ürün topluyoruz. Ben topladığım mantarları kendi evimizde yemek için değerlendiriyorum. Ancak bölgemizde çıntar toplayarak satışını yapan vatandaşlarımız da bulunuyor" dedi.

ÇINTARIN KİLOGRAMI 100-110 TL ARASINDA ALICI BULUYOR

Çıntar mantarının yalnızca yöresel mutfakta tüketilen bir ürün olmadığını, aynı zamanda kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar için mevsimlik gelir kaynağı oluşturduğunu belirten Cemil Genç, mantar alımı yapan tüccarların kilogram başına ödediği fiyatlara ilişkin de bilgi verdi. Genç, "Bizim duyduğumuza göre tüccarlar çıntarın kilogramını 100 ile 110 lira arasında satın alıyormuş. Bu da özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımız için güzel bir ek gelir anlamına geliyor. Bazı vatandaşlarımız evlerinde tüketmek için toplarken bazıları da satış yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Doğanın bize sunduğu bu bereketten birçok kişi yararlanıyor. Özellikle mantarın bol olduğu dönemlerde yaylaya çıkan vatandaşlarımız topladıkları çıntarları değerlendirerek kazanç elde edebiliyor. Bu nedenle yağışların devam etmesi sadece mantar sevenleri değil, mantar toplayarak geçimini destekleyen vatandaşlarımızı da sevindiriyor" dedi.

ÇINTAR SEZONU BİR AY DAHA DEVAM EDEBİLİR

Eşeler Yaylası’nda çıntar sezonunun hava şartlarına bağlı olarak devam edebileceğini dile getiren Cemil Genç, önümüzdeki günlerde yaşanacak yağışların mantar miktarı üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Genç, "Çıntar mantarı yağmuru ve uygun hava şartlarını seviyor. Bu yıl yağışlar güzel olduğu için mantar da bol oldu. Eğer yağışlar böyle devam eder ve hava şartları uygun giderse çıntar mevsiminin bir ay daha sürebileceğini düşünüyorum. Bizim için yaylaya çıkmak sadece mantar toplamak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda yürüyüş yapıyoruz, temiz hava alıyoruz ve doğanın güzelliklerini görüyoruz. Bugün de hem doğa sporumuzu yaptık hem de yiyeceğimiz çıntar mantarını topladık. İki saatlik gezinin sonunda kasalar dolusu mantarla evimize döndük. İnşallah bu bereket devam eder ve bütün vatandaşlarımız bu güzel sezondan faydalanır" diye konuştu.

ÇINTAR MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde sonbahar aylarında yaygın olarak toplanan çıntar mantarı, yöresel mutfaklarda önemli bir yere sahip. Çam ormanlarıyla ilişkilendirilen ve bazı bölgelerde kanlıca mantarı olarak da bilinen çıntar, kendine özgü aroması ve besin içeriğiyle tercih ediliyor. Yenilebilir çıntar türleri, düşük yağ oranlarının yanı sıra lif, protein, B grubu vitaminleri ve potasyum gibi mineraller içerebiliyor. İçerdikleri lif sindirim sisteminin normal işleyişini desteklerken, protein ve mineraller dengeli beslenmeye katkı sağlayabiliyor. Ayrıca bazı çıntar türlerinde antioksidan özellik gösteren doğal bileşenler bulunuyor. Bununla birlikte mantarın besin değerleri yetiştiği ortama, türüne ve hazırlanma şekline göre değişebiliyor. Çıntar, Denizli ve çevresinde özellikle kavurma, yumurtalı mantar ve çeşitli yöresel yemeklerde kullanılıyor.

DOĞAL MANTAR TOPLARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Eşeler Yaylası’nda yaşanan mantar bolluğu vatandaşları sevindirirken, doğadan toplanan mantarların tüketiminde dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar, yenilebilir mantarlarla zehirli türlerin birbirine benzeyebileceğini, yalnızca renk, koku veya görünüşe bakılarak güvenli ayrım yapılamayacağını belirtiyor. Bu nedenle türünden kesin olarak emin olunmayan yabani mantarların tüketilmemesi büyük önem taşıyor. Pişirme işlemi de zehirli mantarları her zaman güvenli hale getirmiyor. Doğal mantar tüketiminin ardından bulantı, kusma, karın ağrısı veya başka şikâyetlerin ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır