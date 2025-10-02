Mynet Trend

4 yıl önce sahiplenmişlerdi! Kaybolan köpeklerini bulana ödül verecek

Bursa'da bir aile, 24 Temmuz'da kaybolan Pablo adındaki köpeği bulana 50 bin lira ödül verecek.

Yaklaşık 4 yıl önce yavruyken sahiplendikleri ve aileden biri gibi gördükleri köpeklerini günlerdir arayan Bilen ailesi, Pablo'ya kavuşacakları umuduyla her gün aramaya devam ediyor.

Osmangazi ilçesinin Nilüferköy Mahallesi'nde oturan Hakan Bilen, yaklaşık 4 yıl önce Alman Spitz cinsi köpeği henüz yavruyken sahiplendiklerini anlattı.
Köpek yavrusuna asıl sahibinin bakamadığını ve kendilerinin sahiplendiklerini belirten Bilen, "Çok sevdik ve aileden biri oldu. Ben, eşim ve 2 çocuğum çok seviyoruz" dedi.

50 BİN TL ÖDÜL

Köpeğin 24 Temmuz'da kaybolduğunu dile getiren Bilen, şunları söyledi:
"O günden bu yana bir gün bile aksatmadan arıyoruz. Bursa'nın birçok yerine Pablo'nun fotoğrafı da olan ilanlar astık. Köpeği bulana 50 bin lira ödül vereceğiz. Kaybolduğu için çok üzgünüz. Bulan, gören varsa lütfen bize ulaşsın. Pablo'nun boynundaki tasmasında iletişim bilgileri ve çipi de mevcut."
Tanımadıkları numaralardan yapılan her aramada heyecana kapıldıklarını ve büyük umutla telefonu açtıklarını anlatan Bilen, köpeklerine ulaşacakları günü beklediklerini söyledi.

