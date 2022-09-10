40 bin ton badem rekoltesi beklenen Adıyaman'da hasat başladı

ORHAN PEHLÜL - Türkiye'nin önemli badem yetiştiriciliği yapılan kentlerinden Adıyaman'da bu yıl 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da 2005 yılından bu yana uygulanan özel ağaçlandırma projelerinin etkisiyle badem ağacı sayısı da rekolte de sürekli artış gösteriyor.

Badem üreticiliğinde ilk sırada yer alan kentte bu yıl zirai dona rağmen 40 bin ton rekolte hedefleniyor.

Hasadına başlanan bademde ürünler silkeleme makineleriyle dallarından tek tek düşürülüyor.

Ağaçların altına serilen filelerde biriken kabuklu bademler, burada toplanarak kabuk soyma makinelerinden geçirilip 3 gün güneşte kurutuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, geçen yıl 39 bin ton badem üretildiğini, bu yıl ürün çiçek dönemindeyken kentte don olayı gerçekleşmesine rağmen üründe verimin iyi olduğunu ifade etti.

Kıyas, "Türkiye'de şu an birinci sıradayız. Yaklaşık 100 bin dekar badem yetiştirme alanımız var. Son 10 yılda yaklaşık 90 bin dekar badem alanı tesis edildi. Bu tesiste Orman Genel Müdürlüğünün ve Bakanlığımızın destekleri, çok büyük katkısı var." dedi.

Nurettin Kıyas, bu yılki rekoltenin 38-40 bin ton arasında gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Üreticilerden Derviş Tekli de kentte 55 dekar alanda badem üreticiliği yaptığını, sabahın erken saatlerinde badem mesaisinin başladığını anlattı.

Yılda ortalama 6 ton üretim yaptığını aktaran Tekli, "Ürünlerimizi genelde tüccarlar gelip alıyorlar. Tarım Kredi Kooperatiflerinin belirlemiş olduğu badem fiyatını esas alarak onlara satışını yapıyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Bedriye Tekli ise eşine tarlada yardım ettiğini söyledi.

Badem üreticiliğinin zor olduğunu vurgulayan Tekli, "Burada eşime yardım ediyorum, tarla işi zor ama güzel kadın eli değince daha güzel oluyor. Burada dayanışma içerisindeyiz. Tarım sektöründe de dünyada da kadını elinin değdiği her şey güzelleşir, bereketlenir." ifadelerini kullandı.

Üniversitede okuyan Eren Songur ve Ercan Songur da çalışarak harçlıklarını çıkardıklarını, okul masraflarının bir kısmını bu parayla karşılayacaklarını dile getirdi.

