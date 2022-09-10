YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. 40 bin ton badem rekoltesi beklenen Adıyaman'da hasat başladı

40 bin ton badem rekoltesi beklenen Adıyaman'da hasat başladı

10.09.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas: - "Türkiye'de şu an birinci sıradayız. Yaklaşık 100 bin dekar badem yetiştirme alanımız var"

ORHAN PEHLÜL - Türkiye'nin önemli badem yetiştiriciliği yapılan kentlerinden Adıyaman'da bu yıl 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman'da 2005 yılından bu yana uygulanan özel ağaçlandırma projelerinin etkisiyle badem ağacı sayısı da rekolte de sürekli artış gösteriyor.

Badem üreticiliğinde ilk sırada yer alan kentte bu yıl zirai dona rağmen 40 bin ton rekolte hedefleniyor.

Hasadına başlanan bademde ürünler silkeleme makineleriyle dallarından tek tek düşürülüyor.

Ağaçların altına serilen filelerde biriken kabuklu bademler, burada toplanarak kabuk soyma makinelerinden geçirilip 3 gün güneşte kurutuluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, geçen yıl 39 bin ton badem üretildiğini, bu yıl ürün çiçek dönemindeyken kentte don olayı gerçekleşmesine rağmen üründe verimin iyi olduğunu ifade etti.

Kıyas, "Türkiye'de şu an birinci sıradayız. Yaklaşık 100 bin dekar badem yetiştirme alanımız var. Son 10 yılda yaklaşık 90 bin dekar badem alanı tesis edildi. Bu tesiste Orman Genel Müdürlüğünün ve Bakanlığımızın destekleri, çok büyük katkısı var." dedi.

Nurettin Kıyas, bu yılki rekoltenin 38-40 bin ton arasında gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Üreticilerden Derviş Tekli de kentte 55 dekar alanda badem üreticiliği yaptığını, sabahın erken saatlerinde badem mesaisinin başladığını anlattı.

Yılda ortalama 6 ton üretim yaptığını aktaran Tekli, "Ürünlerimizi genelde tüccarlar gelip alıyorlar. Tarım Kredi Kooperatiflerinin belirlemiş olduğu badem fiyatını esas alarak onlara satışını yapıyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Bedriye Tekli ise eşine tarlada yardım ettiğini söyledi.

Badem üreticiliğinin zor olduğunu vurgulayan Tekli, "Burada eşime yardım ediyorum, tarla işi zor ama güzel kadın eli değince daha güzel oluyor. Burada dayanışma içerisindeyiz. Tarım sektöründe de dünyada da kadını elinin değdiği her şey güzelleşir, bereketlenir." ifadelerini kullandı.

Üniversitede okuyan Eren Songur ve Ercan Songur da çalışarak harçlıklarını çıkardıklarını, okul masraflarının bir kısmını bu parayla karşılayacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, savunma sanayisindeki gelişmeleri değerlendirdi:TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın, savunma sanayisindeki gelişmeleri değerlendirdi:
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildiBaykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı verildi
Bakan Kurum, Aksaray'da cami açılışı yaptı, esnafı ziyaret ettiBakan Kurum, Aksaray'da cami açılışı yaptı, esnafı ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
badem tarım

Adıyaman Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:29
İkindi
16:03
Akşam
18:51
Yatsı
20:08

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Cumartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Besni
Damla Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.