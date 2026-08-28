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40 dereceden kaçtı, kendini kara gömdü! İlginç serinleme yöntemi

Erzincan’da sıcaktan bunaldı, 3 bin 200 rakımda kara gömülerek serinledi.

40 dereceden kaçtı, kendini kara gömdü! İlginç serinleme yöntemi

Erzincan’da kent merkezinde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde sıcaktan bunalan Recep Sulu, arkadaş grubuyla çıktığı Ergan Dağı’nın 3 bin 200 rakımlı zirvesinde kara gömülerek serinledi.

Sosyal medyada "erzincanlımaceracı" adıyla tanınan Sulu, kent merkezindeki kavurucu sıcaklardan uzaklaşmak için arkadaşlarıyla Ergan Dağı’nın yüksek kesimlerine çıktı.

40 dereceden kaçtı, kendini kara gömdü! İlginç serinleme yöntemi 1

Zirvede bulunan karın üzerine sahil havasını andıracak şekilde güneş şemsiyesi kurduran Sulu, daha sonra vücudunu kara gömdürerek serinlemeye çalıştı.

Sulu’nun kara gömüldüğü sırada yanında bulunan termometrede sıcaklığın sıfır ile 4 derece arasında değiştiği görüldü.

40 dereceden kaçtı, kendini kara gömdü! İlginç serinleme yöntemi 2

İlginç serinleme yöntemini görüntüleyen arkadaşları, ortaya çıkan görüntülerle eğlenceli anlar yaşadı.

Sulu, kent merkezinde sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğunu belirterek, "Şehir merkezi bugünlerde çok sıcak, 40 dereceyi buluyor. Serinlemek için bu geldi aklımıza. Kara gömülerek serinledim. Karın içerisinde sıcaklık sıfır derece." ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan kar
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