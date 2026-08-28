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İstanbul'un en ıssız yeri: Ayak basmak dahi yasak! Her saniye izleniyor

İstanbul’un hemen yanı başındaki Prens Adaları’nın en küçüğü, şimdilerde konulan kararlarla gündemde. Haritalarda resmi adı Balıkçı Adası olarak geçen ancak içerisindeki sevimli sakinleri yüzünden herkesin Tavşan Adası olarak bildiği o adaya ayak basmak kesinlikle yasak! Üzerinde tek bir ev bile bulunmayan, tek bir insanın dahi yaşamadığı bu minik kara parçası ve çevresi, tam 7 gün 24 saat boyunca sıkı gözetim altında tutuluyor.

İstanbul'un en ıssız yeri: Ayak basmak dahi yasak! Her saniye izleniyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Tavşan Adası’nın kara bölümü, III. derece arkeolojik sit alanı olarak korunuyor. Adada Bizans döneminden kaldığı belirtilen manastır kalıntıları bulunuyor.

Ancak koruma sadece tarihi kalıntılarla sınırlı değil. Adanın çevresindeki deniz alanında mercanlar ve farklı deniz canlıları da yaşamını sürdürüyor.

İstanbul un en ıssız yeri: Ayak basmak dahi yasak! Her saniye izleniyor 1

TAVŞAN ADASI’NA GİRİŞ NEDEN YASAK?

Ada ve çevresindeki yaklaşık 7,76 kilometrekarelik alan, “Kesin Korunacak Hassas Alan” statüsünde bulunuyor.

Bölgede bilimsel çalışmalar dışında faaliyet yapılmasına izin verilmiyor. Tavşan Adası’na izinsiz giriş de yasak. Alanın 7 gün 24 saat izlenmesiyle tarihi yapıların ve doğal yaşamın korunması hedefleniyor.

İstanbul un en ıssız yeri: Ayak basmak dahi yasak! Her saniye izleniyor 2

Tavşan Adası çevresinde mercan restorasyonu çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Deniz tabanındaki hayalet ağlar temizlenirken, bölgedeki deniz canlılarının durumu düzenli olarak takip ediliyor.

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Balıkçı İstanbul tavşan ada kural yasak
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