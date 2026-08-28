İstanbul'un en ıssız yeri: Ayak basmak dahi yasak! Her saniye izleniyor

Tavşan Adası’nın kara bölümü, III. derece arkeolojik sit alanı olarak korunuyor. Adada Bizans döneminden kaldığı belirtilen manastır kalıntıları bulunuyor.

Ancak koruma sadece tarihi kalıntılarla sınırlı değil. Adanın çevresindeki deniz alanında mercanlar ve farklı deniz canlıları da yaşamını sürdürüyor.

TAVŞAN ADASI’NA GİRİŞ NEDEN YASAK?

Ada ve çevresindeki yaklaşık 7,76 kilometrekarelik alan, “Kesin Korunacak Hassas Alan” statüsünde bulunuyor.

Bölgede bilimsel çalışmalar dışında faaliyet yapılmasına izin verilmiyor. Tavşan Adası’na izinsiz giriş de yasak. Alanın 7 gün 24 saat izlenmesiyle tarihi yapıların ve doğal yaşamın korunması hedefleniyor.

Tavşan Adası çevresinde mercan restorasyonu çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Deniz tabanındaki hayalet ağlar temizlenirken, bölgedeki deniz canlılarının durumu düzenli olarak takip ediliyor.