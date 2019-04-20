Mynet Trend

40'larında göründüğüne bakmayın! İşte sırrı

gizemino gizemino
YAŞAM  | 20.04.2019 13:18 | Son Güncelleme

İngiliz yaşam koçu Kym Vincenti görenleri kendine hayran bıraktırıyor. 56 yaşında olan kadın genç görünmenin sırrını genç erkeklerle birlikte olmak olduğunu dile getirdi. Bakın bugüne kadar çıktığı en yaşlısı kaç yaşındayı...

40'larında göründüğüne bakmayın! İşte sırrı

Kym Vincenti 56 yaşında bir çocuk annesi. Londra'da yaşayan, yaşam koçluğu yapan Kym Vincenti tüm hayatını sağlıklı yaşam ve beslenmeye adadı. 56 yaşında olmasına rağmen, çevresindeki kişiler tarafından daha genç göründüğü dile getiren Kym Vincenti yaşını göstermemesini sağlıklı yaşam tarzına bağlarken, genç kalmadaki en büyük rolün genç erkeklerle birlikte olduğunu söyledi.

Ekran Resmi 2019-04-20 13.14.03

En fazla 48 yaşındaki biriyle çıktığını dile getiren Kym Vincenti, bu şekilde yaşını kolayca gizleyebildiğini belirtti.

Daha önce 10 yıl evli kalan Kym Vincenti 50'lilerinde olan erkeklerin yeni şeyler denemeye cesaret etmediğini bir süre sonra kilo alıp, göbekli amcalar gibi etrafta dolaştığını açıkladı.

Ekran Resmi 2019-04-20 13.14.37

Daha genç erkeklerin ise daha eğlenceli olduğunu dile getiren Kym Vincenti, neredeyse 60 yaşındaki bekar bir kadın için yeniden ilişki yaşama sürecini şu sözlerle anlatıyor:

"İnsanlar beni 40'larında sanıyor. Bugüne kadar en çok tahmin edilen ise 42 oldu. Benim gibi 50'lilerinin sonundaki bir kadın için bu çok güzel bir duygu. Ama ben hiçbir zaman yaşıtlarımla ya da genel olarak 50'nin üstünde biriyle çıkmadım. Kadınlar için yeni 30, 50 olabilir. Ama erkekler için bu durum geçerli değil. 50'nin üstündeki erkekler hiçbir şeyi değiştirmek istemiyor. Benim yaşımdaki erkeklerin en büyük engeli ya boşanmış oluyor ve kendini salmış bir şekilde ayrılık sürecini yaşıyor ya da daha genç kadınlar arıyorlar.

Ekran Resmi 2019-04-20 13.14.45

Dul erkekleri aşağıladığım sanılmasın. Ben de boşandım ama asla kendimi salmadım. Tam tersi en sağlıklı yaşımı yaşıyorum. Benim için bir erkeğin spor yapması, beslenmesine dikkat etmesi çok önemli. Neticede sonu hastanede bitecek birine en güzel yıllarımı vermek istemiyorum.

Son erkek arkadaşım 48 yaşındaydı ve en fazla o yaşta biriyle birlikte olabilir."

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Kadınların çoğu yanlış biliyor! Meğer genital bölgedeki kıllar… Kadınların çoğu yanlış biliyor! Meğer genital bölgedeki kıllar…
Bulaşıkları yıkamayan eşini bıçaklayıp uyuduBulaşıkları yıkamayan eşini bıçaklayıp uyudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genç görünmenin sırrı sağlıklı beslenmenin faydaları

En Çok Okunan Trend Haberler

Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

Melih Gökçek'ten olay yaratan paylaşım!

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Yeni seçilen başkan öyle bir şey yaptı ki...

Yeni seçilen başkan öyle bir şey yaptı ki...

Mansur Yavaş o iddiayı yalanladı: İtibar etmeyin!

Mansur Yavaş o iddiayı yalanladı: İtibar etmeyin!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınların çoğu yanlış biliyor! Meğer genital bölgedeki kıllar…

Kadınların çoğu yanlış biliyor! Meğer genital bölgedeki kıllar…

Bulaşıkları yıkamayan eşini bıçaklayıp uyudu

Bulaşıkları yıkamayan eşini bıçaklayıp uyudu

Genç kızdan şok itiraf: Düşmedim, biri beni itti!

Genç kızdan şok itiraf: Düşmedim, biri beni itti!

Çinlilerin kullandığı alüminyum folyo yöntemi bakın ne işe yarıyor?

Alüminyum folyo yöntemi bakın ne işe yarıyor?

Küçük kıza cinsel istismar davasında savcı sarkıntılıktan ceza istedi

Küçük kıza cinsel istismar davasında sarkıntılıktan ceza istendi

Kafeteryada çalışan garsona 'patron tacizi' iddiası

Kafeteryada çalışan garsona 'patron tacizi' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.