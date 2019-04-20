40'larında göründüğüne bakmayın! İşte sırrı

Kym Vincenti 56 yaşında bir çocuk annesi. Londra'da yaşayan, yaşam koçluğu yapan Kym Vincenti tüm hayatını sağlıklı yaşam ve beslenmeye adadı. 56 yaşında olmasına rağmen, çevresindeki kişiler tarafından daha genç göründüğü dile getiren Kym Vincenti yaşını göstermemesini sağlıklı yaşam tarzına bağlarken, genç kalmadaki en büyük rolün genç erkeklerle birlikte olduğunu söyledi.

En fazla 48 yaşındaki biriyle çıktığını dile getiren Kym Vincenti, bu şekilde yaşını kolayca gizleyebildiğini belirtti.

Daha önce 10 yıl evli kalan Kym Vincenti 50'lilerinde olan erkeklerin yeni şeyler denemeye cesaret etmediğini bir süre sonra kilo alıp, göbekli amcalar gibi etrafta dolaştığını açıkladı.

Daha genç erkeklerin ise daha eğlenceli olduğunu dile getiren Kym Vincenti, neredeyse 60 yaşındaki bekar bir kadın için yeniden ilişki yaşama sürecini şu sözlerle anlatıyor:

"İnsanlar beni 40'larında sanıyor. Bugüne kadar en çok tahmin edilen ise 42 oldu. Benim gibi 50'lilerinin sonundaki bir kadın için bu çok güzel bir duygu. Ama ben hiçbir zaman yaşıtlarımla ya da genel olarak 50'nin üstünde biriyle çıkmadım. Kadınlar için yeni 30, 50 olabilir. Ama erkekler için bu durum geçerli değil. 50'nin üstündeki erkekler hiçbir şeyi değiştirmek istemiyor. Benim yaşımdaki erkeklerin en büyük engeli ya boşanmış oluyor ve kendini salmış bir şekilde ayrılık sürecini yaşıyor ya da daha genç kadınlar arıyorlar.