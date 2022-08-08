"40 maçta yapamadılar!" Nihat Kahveci, Galatasaraylı iki futbolcuyu yerden yere vurdu! Yeni transfere ise övgüler...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımının başında çıktığı ilk resmi maçtan 3 puan aldı. Sarı - kırmızılılarda yeni transferlerin de sahaya çıktığı müsabakada gol, 90. dakikada Bafetimbi Gomis'in ayağından geldi.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Antalyaspor galibiyetini TRT Spor'da değerlendirdi.

Kahveci; sarı - kırmızılıların yeni transferi Fredrik Midtsjö'yü överken, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yu eleştirdi.

İŞTE NİHAT KAHVECİ'NİN YORUMLARI;

"40 MAÇTA YAPAMADIKLARINI, 25 MAÇTA YAPTI"

"Geçen sene 40 maç oynayan Taylan - Berkan orta sahasıyla yapılamayan asisti Midtsjö, 25 dakikada yaptı. Bundan daha iyi başlangıç olur mu? Orta sahaya girdi, basit ve garanti oynuyor. Ben beğendim performansını."

"BEN NASIL ÖVEBİLİRİM?"

"İlk maç, sıcak hava, geldi, sağlık kontrolünden geçti, çok idman yapmadı, seyahat etti, Antalya'ya gitti, kolay değil. Berkan bugün de yapamadı asistini, Midtsjö 25 dakikada yaptı. Galatasaray'ın orta sahası asist yapmazsa ben nasıl övebilirim?"

"BUNLARI SÖYLEMEM GEREKİYOR"

"Taylan'ın, Berkan'ın koşmasına bir şey diyemem. Taylan'ın kaptırıp, yedirdiği golleri, Berkan'ın duvara vurduğu şutları, yapamadığı asistleri söylemem gerekiyor. 25 dakikada geldi, 'Al at' dedi, Gomis de bitirdi. Orada olması da önemli o dakikada bir orta saha oyuncusunun."

