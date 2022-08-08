SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. "40 maçta yapamadılar!" Nihat Kahveci, Galatasaraylı iki futbolcuyu yerden yere vurdu! Yeni transfere ise övgüler...

"40 maçta yapamadılar!" Nihat Kahveci, Galatasaraylı iki futbolcuyu yerden yere vurdu! Yeni transfere ise övgüler...

08.08.2022 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıktı. Yeni teknik direktörü Okan Buruk ile çıktığı ilk maçtan galibiyet alan sarı - kırmızılılara 3 puanı getiren golü 90. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Sezonu üç puanla açan Galatasaray için spor yorumcusu Nihat Kahveci'den çarpıcı yorumlar geldi. Kahveci; sarı - kırmızılıların yeni transferi Fredrik Midtsjö'yü överken, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yu eleştirdi.

"40 maçta yapamadılar!" Nihat Kahveci, Galatasaraylı iki futbolcuyu yerden yere vurdu! Yeni transfere ise övgüler...

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımının başında çıktığı ilk resmi maçtan 3 puan aldı. Sarı - kırmızılılarda yeni transferlerin de sahaya çıktığı müsabakada gol, 90. dakikada Bafetimbi Gomis'in ayağından geldi.

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Antalyaspor galibiyetini TRT Spor'da değerlendirdi.

Kahveci; sarı - kırmızılıların yeni transferi Fredrik Midtsjö'yü överken, Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu'yu eleştirdi.

İŞTE NİHAT KAHVECİ'NİN YORUMLARI;

"40 MAÇTA YAPAMADIKLARINI, 25 MAÇTA YAPTI"

FZJB3L8XgAArkh7

"Geçen sene 40 maç oynayan Taylan - Berkan orta sahasıyla yapılamayan asisti Midtsjö, 25 dakikada yaptı. Bundan daha iyi başlangıç olur mu? Orta sahaya girdi, basit ve garanti oynuyor. Ben beğendim performansını."

"BEN NASIL ÖVEBİLİRİM?"

06de52db-6232-426f-bb70-337c3dcd1e1f

"İlk maç, sıcak hava, geldi, sağlık kontrolünden geçti, çok idman yapmadı, seyahat etti, Antalya'ya gitti, kolay değil. Berkan bugün de yapamadı asistini, Midtsjö 25 dakikada yaptı. Galatasaray'ın orta sahası asist yapmazsa ben nasıl övebilirim?"

"BUNLARI SÖYLEMEM GEREKİYOR"

7b36eb2d-fa52-4447-83ee-de1345c94fb4

"Taylan'ın, Berkan'ın koşmasına bir şey diyemem. Taylan'ın kaptırıp, yedirdiği golleri, Berkan'ın duvara vurduğu şutları, yapamadığı asistleri söylemem gerekiyor. 25 dakikada geldi, 'Al at' dedi, Gomis de bitirdi. Orada olması da önemli o dakikada bir orta saha oyuncusunun."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Antalya'da son dakikada güldü!Galatasaray, Antalya'da son dakikada güldü!
Mertens ve Torreira geldi, ortalık yıkıldı! ''Çaktırma ben Fenerbahçeliyim...''Mertens ve Torreira geldi, ortalık yıkıldı! ''Çaktırma ben Fenerbahçeliyim...''
Galatasaray iki transferi bitirdi! İstanbul'a geliyorlar...Galatasaray iki transferi bitirdi! İstanbul'a geliyorlar...
Anahtar Kelimeler:
transfer Antalyaspor Berkan Kutlu Taylan Antalyalı galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu öğretmenlere seslendi! "Bu sınava girmeyin"

Kılıçdaroğlu öğretmenlere seslendi! "Bu sınava girmeyin"

Eğlence sonrası dehşet! Sevgilisinin zorla kolundan tuttu ve uçurumdan ölüme atladılar "Benimle ölüme var mısın?"

Eğlence sonrası dehşet! Sevgilisinin zorla kolundan tuttu ve uçurumdan ölüme atladılar "Benimle ölüme var mısın?"

Galatasaray'da Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Ortalık inim inim inledi...

Galatasaray'da Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Ortalık inim inim inledi...

Dünya tarihine geçecekti, 1. Lig'e gitti!

Dünya tarihine geçecekti, 1. Lig'e gitti!

Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşuyor!

Fenerbahçe, yeni golcüsüne kavuşuyor!

Yunus Akgün için büyük sürpriz! Amerika...

Yunus Akgün için büyük sürpriz! Amerika...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Hunter Biden penis takıntısının nedenini açıkladı!

Hunter Biden penis takıntısının nedenini açıkladı!

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Mezuniyet kutlaması herkesi şaşırttı! Kampüste çırılçıplak..

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.