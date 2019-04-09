Mynet Trend

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 09.04.2019 21:36 | Son Güncelleme

Başkentte yeni açılan bir dürümcünün yaptığı 40 metre uzunluğundaki Adana kebap, saniyeler içinde tükendi.

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

Balgat Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde Adana dürümcüsü hünerlerini sergiledi.

Kebap ustaları, özel hazırlanan mangalda 40 metrelik kebap pişirdi. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yapımı 30 kişilik ekiple 2 saati bulan 40 metrelik kebap, pişirilmesinin ardından saniyeler içinde yendi.

DAHA ÖNCE 35 METRELİK KEBAP YAPILMIŞTI

Organizasyonu gerçekleştiren kebap ustası Salih Oral, daha önce Adana'da 35 metrelik kebap yapıldığını, kendilerinin bunu 5 metre daha büyüttüklerini söyledi.

Amaçlarının ilerleyen süreçte Guinness Dünya Rekorları kitabına girmek olduğunu belirten Oral, bu rekor için çalışacaklarını bildirdi.

Ayrıca 3 bine yakın Adana kebap dürüm dağıtılan açılışta, vatandaşlar kebapçı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. (AA)

PARTNERO adayı turistlere kapattılar!O adayı turistlere kapattılar!
Polisten kaçmak için öyle bir yöntem buldu ki...Polisten kaçmak için öyle bir yöntem buldu ki...
TRT'den dikkat çeken Komünist Başkan videosu! TRT'den dikkat çeken Komünist Başkan videosu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kebap

En Çok Okunan Trend Haberler

'Bazı kadınların seks tarikatına katılmalarını sağladım'

'Bazı kadınların seks tarikatına katılmalarını sağladım'

Bahçeli'den FOX TV muhabirine: Tilkilik yapıyorsunuz

Bahçeli'den FOX TV muhabirine: Tilkilik yapıyorsunuz

Dikkat! 10 şınav çekemeyen erkeklerin...

Dikkat! 10 şınav çekemeyen erkeklerin...

11 yaşındaki çocuğu ipte asılı buldular! Kahreden iddia

11 yaşındaki çocuğu ipte asılı buldular! Kahreden iddia

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşte Türk halkının,TC.nin getirildiği acı nokta.Kıtlıktan çıkmışlar!Bu resimlere 16yılda TC.nin, arazi,orman, sahil,fabrika,...neyi varsa satıp, yandaşla talan edip,dev dış-iç borç bindirip,12milyon Suriyeliyi 5yıl besletip,45milyar $yediren, ağır vergiler+hayat pahallılığıyla,don paça süründüren, kendisi sülalesiyle saraylarda sultan gibi yaşayan siyasilerimiz (ve kuyrukları) iyi baksın.Soğan kuyruğundan sonra bir dürüm kebap için beleş figüranlık kuyruğuna giren gerçek Türk Halkının seçimde verdiği mesajı doğru algılasın.Kalmadımı bir Babayiğit kaç gündür sergiledikleri rezalete son verecek?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı liseli yaralıya ıslanmasın diye şemsiye tuttular

İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü!

Kız çocuğuna cinsel istismar davasında, kuzene 8 yıl 4 ay hapis

Kuzenine 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayın cezası belli oldu

İstanbul'da kendisine polis süsü veren şüpheli yakalandı

Polisten kaçmak için öyle bir yöntem buldu ki...

TRT'den dikkat çeken Komünist Başkan videosu!

TRT'den dikkat çeken Komünist Başkan videosu!

Hatay Samandağ Denizi'nde köpek balığı balıkçı ağlarına takıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Tam 6 metre

Suriyeli kız kayalıklarda intihar girişiminde bulundu

Yine aynı bölge, yine aynı korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.