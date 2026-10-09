Mimarın ev tasarlayacaklara 5 tavsiyesi: Keşke dememek için bunları bilin

Yeni bir ev tasarlamak ya da mevcut evini yeniden düzenlemek isteyenler, ilham almak için çoğu zaman Pinterest gibi platformlara yöneliyor. Beğenilen mobilyalar, şık duvarlar ve modern dekorasyon fikirleri hayal edilen yaşam alanını şekillendirmeye yardımcı oluyor. Ancak estetik açıdan etkileyici görünen bir ev, günlük yaşamda her zaman aynı rahatlığı sunmayabilir.

Kapıların mobilyalara çarpması, mutfak ile yemek alanı arasındaki mesafenin uzun olması, yanlış seçilen yüzeylerin zor temizlenmesi veya prizlerin ihtiyaç duyulan noktalarda bulunmaması zamanla can sıkıcı sorunlara dönüşebilir. Üstelik bu tür hataları inşaat tamamlandıktan sonra düzeltmek hem maliyeti artırır hem de ek tadilat gerektirebilir.

Mimar Anil Badan'a göre başarılı bir tasarımın temelinde yalnızca görsellik değil, doğru planlama, rahat hareket alanı, dayanıklı malzemeler ve işlevsel çözümler bulunuyor.

Peki, ev tasarımında hangi ayrıntılara öncelik vermek gerekiyor?

1. EVİ KİMLERİN KULLANACAĞINI VE İHTİYAÇLARINI BELİRLEYİN

Ev planı hazırlanmadan önce yaşam alanını kimlerin kullanacağı ve bu kişilerin hangi ihtiyaçlara sahip olduğu netleştirilmeli. Aile bireylerinin sayısı, çocukların ihtiyaçları, misafirlerin kullanım alanları ve evdeki günlük işler, yerleşim planını doğrudan etkiler.

Örneğin küçük çocukların bulunduğu bir evde güvenli hareket alanları ve kolay erişilebilir depolama çözümleri önem kazanırken, evden çalışan kişiler için sessiz ve işlevsel bir çalışma köşesi gerekebilir. Kalabalık ailelerde ise ortak kullanım alanları ile kişisel alanlar arasındaki dengenin doğru kurulması gerekir.

Bu aşamada hangi odaların birbiriyle bağlantılı olması, hangilerinin daha özel tutulması gerektiği de düşünülmeli.

İhtiyaçlar en baştan belirlenirse hem alan daha verimli kullanılabilir hem de sonradan ortaya çıkabilecek yerleşim sorunlarının önüne geçilebilir.

2. EVİN İÇİNDE GÜNLÜK HAREKET AKIŞINI GÖZDEN GEÇİRİN

Bir evin kullanışlı olup olmadığını belirleyen en önemli unsurlardan biri, odalar arasındaki geçişlerin ne kadar rahat olduğudur. Yatak odasından banyoya, mutfaktan yemek alanına veya giriş kapısından salona ulaşmak günlük yaşamda sık sık tekrarlanan hareketler arasında yer alıyor.

Bu nedenle plan üzerinde yalnızca odaların büyüklüğüne değil, bu odalara nasıl ulaşılacağına da dikkat edilmeli.

Gereksiz uzun geçişler, dar koridorlar ve insanların aynı noktada karşılaşmasına neden olan yerleşimler kullanım konforunu azaltabilir.

Mobilyaların yerleşimi de hareket alanını doğrudan etkiler. Yemek masası çevresinde yeterli boşluk bırakılması, dolap kapaklarının rahat açılması ve giriş bölümünün geçişi engellememesi gerekir.

Uzmanların önerisi, tasarım kesinleşmeden önce evde sıradan bir günün nasıl geçeceğini gözünüzde canlandırmak. Böylece ilk bakışta fark edilmeyen kullanım sorunları daha erken tespit edilebilir.

3. MALZEME SEÇERKEN YALNIZCA GÖRÜNÜŞÜNE ALDANMAYIN

Dekorasyonda kullanılan malzemeler, evin genel görünümünü belirlediği kadar bakım ihtiyacını ve kullanım ömrünü de etkiler. Bir zeminin veya tezgahın fotoğraflarda şık görünmesi, günlük kullanımda da aynı ölçüde avantajlı olacağı anlamına gelmiyor.

Malzeme seçerken temizliğinin ne kadar kolay olduğu, çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklılığı, hasar gördüğünde onarılıp onarılamadığı ve ne sıklıkla bakım gerektirdiği değerlendirilmelidir.

Özellikle mutfak, banyo ve giriş gibi yoğun kullanılan alanlarda bu ayrıntılar daha da önem kazanıyor. Sık temizlik gerektiren yüzeylerde bakım kolaylığı ön planda tutulurken, yoğun trafiğe maruz kalan zeminlerde dayanıklılık dikkate alınmalı.

Bir başka önemli nokta ise uzun vadeli maliyet. İlk satın alma fiyatı düşük olan bir malzeme, sık bakım veya erken yenileme gerektiriyorsa ilerleyen yıllarda daha masraflı hale gelebilir. Bu nedenle seçim yaparken yalnızca bugünkü görünümü değil, beş ya da on yıl sonraki kullanım koşullarını da düşünmek gerekir.

4. İNŞAAT BAŞLAMADAN ÖNCE TEMEL KARARLARI KESİNLEŞTİRİN

Ev tasarımında yapılan değişikliklerin maliyeti, inşaatın hangi aşamasında gerçekleştirildiğine göre değişebilir. Bu nedenle yerleşim planı, elektrik noktaları, aydınlatma, tesisat ihtiyaçları ve temel malzeme tercihleri mümkün olduğunca erken netleştirilmeli.

Örneğin prizlerin yanlış konumlandırılması, mutfak tezgahının kullanımını zorlaştırabilir. Aydınlatma noktalarının ihtiyaçlara göre planlanmaması ise bazı alanların yetersiz ışık almasına neden olabilir. Kapıların açılma yönü veya depolama alanlarının ölçüleri de mobilyalar yerleştirildiğinde sorun yaratabilir.

Bu tür ayrıntıların inşaat tamamlandıktan sonra değiştirilmesi duvarların yeniden düzenlenmesini, tesisat müdahalelerini veya ek işçilik maliyetlerini gerektirebilir.

Bu nedenle tasarımın yalnızca görsel yönü değil, teknik gereklilikleri de inşaat öncesinde değerlendirilmelidir.

Gerekli planlama, ilerleyen aşamalarda yaşanabilecek aksaklıkları ve gereksiz harcamaları azaltmaya yardımcı olabilir.

5. EV TAMAMLANMADAN ÖNCE GÜNLÜK YAŞAMI PROVA EDİN

Bir tasarımın kağıt üzerinde iyi görünmesi, gerçek kullanımda da sorunsuz olacağını garanti etmiyor. Bu nedenle son kararlar verilmeden önce alanın günlük yaşamda nasıl kullanılacağı mümkün olduğunca somut biçimde değerlendirilmelidir.

Salonda oturulacak noktaları, mutfakta yemek hazırlarken izlenecek güzergahı ve yatak odasında dolapların kullanımını düşünün. Kapıların rahat açılıp açılmadığını, depolama alanlarına kolay ulaşılıp ulaşılmadığını ve anahtarların ihtiyaç duyulan noktalarda bulunup bulunmadığını kontrol edin.

Özellikle dar alanlarda birkaç santimetrelik ölçü farkı bile kullanım rahatlığını etkileyebilir. Mobilyaların boyutlarını plana işlemek ve geçiş mesafelerini ölçmek, olası sorunları önceden görmeye yardımcı olur.

Kısacası, bir evin yalnızca nasıl görüneceğini değil, içinde yaşarken nasıl hissettireceğini de değerlendirmek gerekir.

KONFORLU BİR EVİN SIRRI DOĞRU PLANLAMADA

Mimar Anil Badan'ın değerlendirmelerine göre başarılı yaşam alanları, çok sayıda dekoratif unsur barındıran mekanlardan ziyade planlama, dolaşım, malzeme ve teknik sistemlerin birbiriyle uyum içinde çalıştığı alanlar olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle ev tasarımına başlamadan önce sabah uyanmaktan akşam ışıkları kapatmaya kadar geçen sıradan bir günü gözünüzde canlandırın. Hangi alanları daha sık kullanacağınızı, nerelerde depolamaya ihtiyaç duyacağınızı ve ev içinde nasıl hareket edeceğinizi düşünün.

Unutmayın, iyi tasarlanmış bir ev yalnızca güzel görünmez; günlük işleri kolaylaştırır, gereksiz masrafları azaltmaya yardımcı olur ve yıllar boyunca konforlu bir yaşam sunar.