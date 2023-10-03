40 milyon liralık tazminat isteği gündem olmuştu! Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı tek celsede boşandı

Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve 13 yıllık eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Alçı'nın, Kütahyalı'ya boşanma davası açtığı 40 milyon TL tazminat ve 60 bin lira aylık nafaka talep ettiği iddiaları ise sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Nagehan Alçı boşanma süreciyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddialara son noktayı koymuştu. Boşanmalarıyla ilgili iddiaları yanıtlayan Alçı şu ifadeleri kullanmıştı;

"Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum.."

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İki isimde çıkışta dostça ayrıldıklarını ifade etti.

