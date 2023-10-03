MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 40 milyon liralık tazminat isteği gündem olmuştu! Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı tek celsede boşandı

40 milyon liralık tazminat isteği gündem olmuştu! Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı tek celsede boşandı

03.10.2023 15:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2010 yılından beri evli olan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Davacı Nagehan Alçı'nın mahkemeye verdiği boşanma dilekçesinde Kütahyalı'dan 40 milyon lira tazminat istediği, ayrıca 60 bin lira aylık nafaka talep ettiği iddiası uzun süre konuşulmuştu. Ünlü çift anlaşmalı olarak boşandı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı ve 13 yıllık eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Alçı'nın, Kütahyalı'ya boşanma davası açtığı 40 milyon TL tazminat ve 60 bin lira aylık nafaka talep ettiği iddiaları ise sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Nagehan Alçı boşanma süreciyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddialara son noktayı koymuştu. Boşanmalarıyla ilgili iddiaları yanıtlayan Alçı şu ifadeleri kullanmıştı;

nagehan paylaşım

"Rasim’le uzlaşıp, anlaşarak evliliğimizi bitirme kararı aldık. O benim her zaman yüreğine ve aklına güvendiğim dostum ve fikirdaşım olacak. İlişkimiz hep baki kalacak. Çocuklarımız için medyadaki meslektaşlarımdan sürece saygılı olmalarını rica ediyorum.."

nagehan alçı rasim ozan kütahyalı 2

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı bugün İstanbul Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İki isimde çıkışta dostça ayrıldıklarını ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski kocası Meedo rahatsız oluyordu! Şeyma Subaşı boşanır boşanmaz cesur tarzına döndüEski kocası Meedo rahatsız oluyordu! Şeyma Subaşı boşanır boşanmaz cesur tarzına döndü
Fermuarını göbeğine kadar indirdi! Olay tarzıyla dikkat çektiFermuarını göbeğine kadar indirdi! Olay tarzıyla dikkat çekti
Yasmin Erbil'in genç aşkına tepkisi sorulunca... Bomba yanıtYasmin Erbil'in genç aşkına tepkisi sorulunca... Bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı magazin

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Sinirlerine hakim olamadı! Bir anda sopayla saldırdı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.