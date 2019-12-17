40 senedir berberinden vazgeçmedi! İşte inanılmaz dostluk

Hayatınız boyunca belirli bir hizmet için aynı kişiye gitmek gibi büyülü bir şey var. Fırıncı, kasap, çiçekçi, kitap dükkanı ya da kuaför olsun, insanlar alıştıkları ve bağ kurdukları esnaflara sadık olma eğilimindedir.

Sadakatin insanlar için inanılmaz derecede önemli olduğu bir örnek de Bristol'den geldi. Sam Farr adlı adam, 40 yıldır berberi Joe Pace’e gidiyor. 40 senedir berberini değiştirmeyen adam aralarındaki sadakat ve dostluğu ise çektiği selfielerle tescilledi.

Farr, Pace’in berberine yaptığı ziyaretleri aynaya yaslanarak belgeledi. Fotoğraflar berberin ve müşterinin 1970'lerden bu yana yıllar içinde nasıl değiştiğini de harika bir şekilde göstermektedir. Güzel olan, Farr'ın farklı şehirlerde yaşadıkları halde Pace'yi ziyaret etmek için üşenmeden o yolu gidip gelmesi.

İşte 40 senelik dostluğun belgeleri...

1973

1985

2007

2015



