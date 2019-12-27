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  4. 40 yaş üstündekilere "Halı saha maçından önce doktorla görüşün" tavsiyesi

40 yaş üstündekilere "Halı saha maçından önce doktorla görüşün" tavsiyesi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, 40 yaş üstü kişilerin halı saha maçlarına katılmadan önce kardiyoloji uzmanlarıyla görüşmesi tavsiyesinde bulundu.

40 yaş üstündekilere "Halı saha maçından önce doktorla görüşün" tavsiyesi

Prof. Dr. Görenek, yaptığı açıklamada, Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan'ın iki gün önce halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini hatırlattı. Halı sahadaki futbol maçlarının özellikle orta yaştaki erkeklerin sıklıkla tercih ettiği spor aktivitelerinden olduğuna dikkati çeken Görenek, "Tabii ki spor ve egzersizin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini biliyoruz. Ancak özellikle belli yaşın üzerindekilerde ve kalp hastalarında bilinçsiz yapılan yarışma, müsabaka tarzı sporlar istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor." dedi.

MAÇ YAPMADAN KALP DOKTORUNA GÖRÜNMELERİNDE FAYDA VAR

Görenek, daha önce hiçbir şikayeti olmayan birinde bile koroner damarlardaki sessiz bir plağın ağır eforla çatlayıp kalp krizine yol açabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan özellikle 40 yaşın üstündekilerin halı saha maçları yapmadan önce kalp doktoruyla görüşmesinde büyük yarar var. Bu kişilerin EKG, efor testi gibi değerlendirmeler sonrasında bir mani durum yoksa müsabaka tarzı sporlara başlaması ya da devam etmesi, sahada gelişebilecek kalp krizi ve ani ölümlerin önlenmesi açısından son derece önemlidir."

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir halı saha Kardiyoloji kalp doktoru maç

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