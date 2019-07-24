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40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 24.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

İnternet sayesinde bir yıldıza dönüşen Mike Yung'ın cesaretlendiren ve duygulandıran hikayesi...

İnternet şöhretleri son yılların en sık karşımıza çıkan kişiliklerinden. Bir gün önce adını dahi duymadığımız bir insanı, sabah uyandığımızda trend topic listesinde görebiliyor, Whatsapp gruplarında dolaşan videolarına tıklıyor ve birden hayatımızın bir parçası haline getirebiliyoruz. Birçoğu haftalar, günler belki hatta saatler içinde tükenip giderken aralarından kalıcı olan, kaliteli içerikler üreten, gerçekten başarılı yetenekler de çıkabiliyor. Mike yung da onlardan birisi. Ve internet sayesinde kendisinden haberdar olduğumuz için memnunuz. Mike’ın şanssız başlayıp yıldızlığa uzanan hikayesini sizler için derledik.

İşte o hikaye...

TAM BİR HOLLYWOOD FİLMİ

Klasik bir Amerikan rüyası. Mike Yung’ın hikâyesi Hollywood filmlerini aratmayacak cinsten. Ancak bir farkla. Yung’ın hikayesi mutlu sonla bitmiyor. En azından bugüne kadar.

MİKE YUNG, 40 YILDIR METRO İSTASYONLARINDA MÜZİK YAPIYOR

Bugün 56 yaşında olan müzisyen Michael Young RCA Plak Şirketi ile albüm anlaşmasına imza attığında henüz 15 yaşındaydı. Fakat daha albüm piyasaya çıkmadan kader ağlarını ördü ve şirket iflas etti. Bundan sonraki 40 yıl boyunca Mike, müziğini metro istasyonlarında icra etmek durumunda kaldı.

SOSYAL MEDYA SAYESİNDE VİRAL OLDU

Yeteneği ve özverisi sayesinde Mike, Manhattan’ın Broadway-Lafayette’de hattında veya 23. ve 6. istasyonlarında yaptığı müzikle dinleyenleri kendisine hayran bıraktı ve hatırı sayılır bir kitleye ulaştı. Albümlerin satış rekorları kırdığı dönemler geride kalmış olabilir ancak Mike da günümüzde bir o kadar anlamlı sayılabilecek bir yıldıza dönüştü. Tabii ki sosyal medya sayesinde. İlgi çeken ve hızla yayılan birçok video gibi Mike’ın videosu da Reddit’e ulaştı. Videoya bizzat yaptığı ve hikayesinin bir bölümünü anlattığı samimi yorumu ile kendisini destekleyenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Mike’tan efsane şarkı “Change is Gonna Come”’ı dinleyelim birlikte. Akustik kullanımından ise etkilenmemek mümkün değil.

ŞÖHRETİ GELENEKSEL MEDYADA DA YER BULDU

Kısa sürede viral hale gelen Mike’ın internet şöhretini geleneksel medyaya taşıması ise uzun sürmüyor ve kendisi James Gordon’la Late Night Show’a davet ediliyor. Mike tükenmekte olan bir neslin son örneklerinden olduğunun farkında. Neyse ki gerek metro kullanıcıları, gerekse online platformlardaki dinleyiciler Mike’a hak ettiği ancak gençliğinde elde edemediği ilgiyi göstermeye başladılar.

ÜNLÜ HOLLANDALI DJ ve MÜZİK YAPIMCISI MARTIN GARRIX'LE DÜET YAPTI

Martin Garrix Mike Yung’ın videosunu ilk izlediğinde tüyleri diken diken oldu. Günümüzde böyle bir sese rastlamanın ne kadar zor olduğunu bilen Garrix hemen Mike ile iletişime geçti. Çok fazla ortak noktaları vardı ve birlikte çok eğlendiler.

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