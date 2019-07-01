40 yıllık aşçılara taş çıkarmanızı sağlayan mutfak tüyoları

Yemek yapmayı sevenler ya da yapmak zorunda kalanlar! Bu bilgilerle hayatınızı kolaylaştırmanız mümkün.

Beşamel sos için;



Sütlü soslarda kullandığınız tuz, bazen sütün kesilmesine neden olabilir. Beşamel sos ve diğer sütlü sosları hazırlarken en son aşamada tuzu ekleyin. Bu sayede kıvamı çok daha iyi tutacaktır.

Yemeğinizin tuzu fazla kaçtıysa;



Yemeğin tuzu fazla kaçtıysa bir parça çiğ patatesi yemeğe ekleyin ve bir taşım kaynatın. Patates, fazla tuzu çekecektir.

Çatlamış yumurta ziyan olmasın! Haşlamak için;



Yumurtanın çatlak yerine limon sürün. Sonrasında kaşık yardımıyla yumurtayı sıcak suyun içine yavaşça bırakın. Su kaynadıktan 10 dakika sonra yumurta hazır olacaktır.

Meyvelerin suyunu daha fazla çıkarmak için;



Meyve suyu yapmak için kullanacağınız portakal, limon gibi meyveleri 20 saniye mikrodalgada bekletin ve sonrasında kullanın. Bu sayede meyvelerin öz suyundan daha fazla faydalanabilirsiniz.

Bütün tavuğu eşit ve iyi bir şekilde kızartmak için;



Bütün tavuğu fırında pişirirken, tavuğun göğüs kısmını tepsiye yatırın. Böylelikle tavuk daha hızlı ve eşit bir şekilde pişecektir.