YEMEK

40 yıllık aşçılara taş çıkarmanızı sağlayan mutfak tüyoları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Mutfakta vakit geçiren herkesin hayatını kolaylaştıran 10 ipucu geliyor, buyursunlar.

40 yıllık aşçılara taş çıkarmanızı sağlayan mutfak tüyoları

Yemek yapmayı sevenler ya da yapmak zorunda kalanlar! Bu bilgilerle hayatınızı kolaylaştırmanız mümkün.

Beşamel sos için;
beşamel
Sütlü soslarda kullandığınız tuz, bazen sütün kesilmesine neden olabilir. Beşamel sos ve diğer sütlü sosları hazırlarken en son aşamada tuzu ekleyin. Bu sayede kıvamı çok daha iyi tutacaktır.

Yemeğinizin tuzu fazla kaçtıysa;
tuz
Yemeğin tuzu fazla kaçtıysa bir parça çiğ patatesi yemeğe ekleyin ve bir taşım kaynatın. Patates, fazla tuzu çekecektir.

Çatlamış yumurta ziyan olmasın! Haşlamak için;
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Yumurtanın çatlak yerine limon sürün. Sonrasında kaşık yardımıyla yumurtayı sıcak suyun içine yavaşça bırakın. Su kaynadıktan 10 dakika sonra yumurta hazır olacaktır.

Meyvelerin suyunu daha fazla çıkarmak için;
meyve suyu

Meyve suyu yapmak için kullanacağınız portakal, limon gibi meyveleri 20 saniye mikrodalgada bekletin ve sonrasında kullanın. Bu sayede meyvelerin öz suyundan daha fazla faydalanabilirsiniz.

Bütün tavuğu eşit ve iyi bir şekilde kızartmak için;
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Bütün tavuğu fırında pişirirken, tavuğun göğüs kısmını tepsiye yatırın. Böylelikle tavuk daha hızlı ve eşit bir şekilde pişecektir.

Nar ayıklamak için;
nar
Nar ayıklamak oldukça zahmetli bir iştir. Bu durumun üstesinden gelebilmek için narı ortadan ikiye ayırın ve kaşık yardımıyla arkasından vurun.

Pişmiş yemekleri tekrar ısıtmak için;
pizza
Pişirdiğiniz yemekleri tekrar ısıttığınızda kurumasın istiyorsanız bunun için mikrodalgaya yemeğin yanına nem oluşturması için bir bardak su koyun.

Ahşap tahtaları temizlemek için;
kesme tahtası
Ahşap tahtaları temizlemenin en kolay yolu onları suda kaynatmak ve güneşte kurutmaktır.

Döküm tavaları temizlemek için;
döküm tava
Bildiğiniz gibi demir döküm tavaların paslanmaması için bulaşık deterjanı kullanımı yasaktır. Onları temizlemek için yemek tuzu kullanın.

Yemeğin yağı fazla kaçtıysa;

buz

Yemeğin yağı fazla kaçtıysa bundan kurtulmak için buz kullanın. İnce bir beze buzu sarın ve yağlı kısımlarda buzu gezdirin.


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