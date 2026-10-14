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Mahalleye dev kazanlar kurup 4 saat kaynatıyorlar! Kilosu 800 TL'den satılıyor

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde köylüler, üzüm bağlarından topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştürmek için yoğun mesai harcıyor. Kaynatılan üzüm pekmez olarak kilosu 800 liradan alıcı buluyor.

Mahalleye dev kazanlar kurup 4 saat kaynatıyorlar! Kilosu 800 TL'den satılıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Ekinözü ilçesi Yeniköy Mahallesi Kozoğlu mezrasında yaşayan vatandaşlar, bağlardan topladıkları üzümleri önce ezerek suyunu çıkarıyor. Elde edilen üzüm suyu, toprak ocaktaki odun ateşinde 3-4 saat kaynatılıyor. Doğal pekmez haline gelen ürün özellikle kış mevsiminde tüketiliyor. Hazırlanan üzüm pekmezi siparişe göre de yapılırken, kilosu 800 liradan alıcı buluyor.

Mahalleye dev kazanlar kurup 4 saat kaynatıyorlar! Kilosu 800 TL den satılıyor 1

"DEDELERİMİZDEN KALAN BİR GELENEK"

Yöre sakinlerinden Elif Koyun, "Üzüm pekmezi yapıyoruz. Büyüklerimiz ve dedelerimizden kalan bir gelenek. Üzümleri önce topluyoruz sonra sala bırakıp toprakla tepeliyoruz. Ocağa bindirip ayrıştırarak üzüm pekmezi yapıyoruz" dedi.

Mahalleye dev kazanlar kurup 4 saat kaynatıyorlar! Kilosu 800 TL den satılıyor 2

"ÜZÜM PEKMEZİMİZİ İLAÇSIZ VE ORGANİK OLARAK YAPIYORUZ"

Erol Koyun ise, "Atalarımızdan kalma üzüm pekmezimizi ilaçsız ve organik olarak yapıyoruz. Kış boyu tüketiyoruz. Her derde dermandır özellikle şehir içinden sipariş alabiliyoruz ve fiyatı da 800 ile 1000 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Mahalleye dev kazanlar kurup 4 saat kaynatıyorlar! Kilosu 800 TL den satılıyor 3

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Anahtar Kelimeler:
pekmez üzüm Kahramanmaraş Kazan mahalle
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