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40 yıllık duvar yazılı 'asker geleneği'

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YAŞAM  | 14.08.2019 18:13 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde, askere gidecek gençler, kullanılmayan evin duvarına 40 yıldır kafiyeli sözler yazıyor. Mahallede oturan ve askere giderken, aynı duvara yazı yazdığını belirten Hüsnü Yiğit (56), "Bu, bizim köyümüzün geleneği. Ben de askere giderken yazmıştım. Askere gidecek olanlar yazar, sonraki tertipler siler ve yenilerini yazar" dedi.

40 yıllık duvar yazılı 'asker geleneği'

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı, sonradan mahalle olan, 500 nüfuslu Bardakçı köyünde askere gidecek gençler, 40 yıllık 'duvar yazısı' geleneğini sürdürüyor.

Askerlik vakti gelen köyün gençleri, kullanılmayan 2 katlı evin duvarına, o an akıllarından geçen cümleleri kepçe ve traktörlerin üzerine çıkıp, boyalarla yazıyor. Köyde askere son gidenlerin ise 'Vatan bize emanet Bardakçı', 'Askere dua edin, terör lanet edin', 'Şafak olmuş Tilbe gel de girme tribe' yazdığı görüldü.

'GELENEK HALİNE GELDİ'

İlk zamanlar askerlerin, gideceği şehirleri yazmasıyla geleneğin başladığını anlatan Hamdi Akpınar (59), daha sonra özlü ve kafiyeli sözlere dönüştüğünü söyledi. Köydeki gençlerin geleneği hala sürdürdüğünü kaydeden Akpınar, "Herkes yeri belli olduğunda nereye gidecekse oranın ismini yazarak başladı sonra gelenek haline geldi. Traktörlerle kepçelerle çıkıp, bu yazıları yazıyorlar. Köyün girişi de burası. Ev satılmış, başka ev bulunur mu bilmiyorum? Askerlerimiz yazacak yer bulurlar" diye konuştu.

Askere giderken aynı duvara kendisinin de yazılar yazdığını anlatan Hüsnü Yiğit ise "Bu adettir, köyün adeti. Her askere giden tertip, böyle yazı yazdıktan sonra gider sonra silinir ve yenisi yazılır. Ata yadigarı bu yazılar. Atadan gelen köyün geleneği. Ben 1983'te askere gittim. Her tarafına yazdım mesela. Köye gelenlerin çok dikkatini çekiyor, duvar önünde fotoğraf çektirenler de oluyor. Gelen geçen durup, şöyle bir bakar. Şehirde duran bir köylümüz burayı satın aldı. Şimdiden sonra belki buraya yazılmaz ama askere giden bir yer bulur. Beyaz perdeye yazar yine yazar" dedi.

(DHA)

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eskişehir duvar yazısı asker geleneği

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