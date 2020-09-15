40 yıllık ustalara taş çıkartacaksınız! Gelinim mutfakta etsiz çiğ köfte tarifi...

Gelinim Mutfakta yarışmasındaki gelinlerin mücadelesi kıyasıya devam ediyor. Etsiz çiğ köfte hazırlayan gelinler bu yöresel lezzetin yanına bir de ayran hazırladı. Tarifin detaylarını merak eden izleyiciler için biz de detayları ele aldık.
1, 5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur
Bir su bardağı sıcak suü
Bir adet soğan
2 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı isot
2 yemek kaşığı domates salçası
Bir yemek kaşığı biber salçası
Bir yemek kaşığı yoğurt
Bir adet limonun suyu
2 yemek kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Ağız kısmı geniş ve derin bir kabın içine (tercihen çiğ köfte tepsisi) esmer bulguru alın. Üzerine bir su bardağı sıcak su ilave edin ve tepsinin üzerini kapatıp yaklaşık 15 dakika dinlendirin.
Bulguru 15 dakika beklettikten sonra avucunuza bir miktar bulguru alın ve sıkın. Bulgur bütün halde dağılmadan duruyorsa işleminize devam edebilirsiniz. Eğer bulgur tam şişmediyse az bir miktar sıcak su daha koyup bekleme işlemine devam edin.
Şişen bulgurun içine isotu ve tuzu ekleyin. Urfa isotu kullanmaya özen gösterin. Tüm malzemeleri kaşık yardımıyla karıştırın.
Minik minik doğradığınız soğanları avucunuzun içinde sıkın ve suyunu dışarı akıtın. Bulgura ilave edin. Soğanları bulgura iyice yedirmek için güzel bir şekilde malzemeleri yoğurun.
Beş dakika sonra domates salçasını, biber salçasını, yoğurdu, nar ekşisini, limon suyunu, sıvı yağı bulgura ekleyin. 15 dakika boyunca tüm malzemeleri yoğurun. Malzemeler iyi bir şekilde harmanlanınca çiğköftelere şekil vermeye başlayın.
Köfteyi yoğururken elinizi biraz yağlarsanız köfte oldukça parlak ve iştah açıcı olacaktır.
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