40 yıllık ustalara taş çıkartacaksınız! Gelinim mutfakta etsiz çiğ köfte tarifi...

Gelinim Mutfakta yarışmasındaki gelinlerin mücadelesi kıyasıya devam ediyor. Etsiz çiğ köfte hazırlayan gelinler bu yöresel lezzetin yanına bir de ayran hazırladı. Tarifin detaylarını merak eden izleyiciler için biz de detayları ele aldık.

ÇİĞ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1, 5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur

Bir su bardağı sıcak suü

Bir adet soğan

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı isot

2 yemek kaşığı domates salçası

Bir yemek kaşığı biber salçası

Bir yemek kaşığı yoğurt

Bir adet limonun suyu

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Ağız kısmı geniş ve derin bir kabın içine (tercihen çiğ köfte tepsisi) esmer bulguru alın. Üzerine bir su bardağı sıcak su ilave edin ve tepsinin üzerini kapatıp yaklaşık 15 dakika dinlendirin.

Bulguru 15 dakika beklettikten sonra avucunuza bir miktar bulguru alın ve sıkın. Bulgur bütün halde dağılmadan duruyorsa işleminize devam edebilirsiniz. Eğer bulgur tam şişmediyse az bir miktar sıcak su daha koyup bekleme işlemine devam edin.

Şişen bulgurun içine isotu ve tuzu ekleyin. Urfa isotu kullanmaya özen gösterin. Tüm malzemeleri kaşık yardımıyla karıştırın.