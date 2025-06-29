400 yıldır mühürlüydü! Gizli gömü odası asırlar sonra bulundu...

Fransa'nın Dijon kentinde bulunan tarihi Saint-Philibert Kilisesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında, betonarme zeminin altında büyük bir arkeolojik sürpriz ortaya çıktı. Arkeologlar, zeminin altında taş bir merdiven yapısı keşfetti. Merdivenin sonunda ise 400 yıldır mühürlü olduğu anlaşılan gizli bir gömü odasına ulaşıldı.

ÇOK SAYIDA TABUT KALINTISI BULUNDU

Gömü odasında hem yetişkinlere hem de çocuklara ait çok sayıda tabut kalıntısı bulundu. Odanın mühürlü olması ve içerideki gömülerin düzenli yerleştirilmiş yapısı, arkeologların dikkatini çekti. Fransa Ulusal Arkeolojik Araştırmalar Enstitüsü (INRAP) tarafından yapılan açıklamaya göre, gömü odası muhtemelen 15. ya da 16. yüzyıla tarihleniyor.

TOPLU ÖLÜM TEORİSİ GÜNDEMDE

Uzmanlara göre gömülerin aynı döneme ait olması, bölgede o yıllarda yaşanmış olabilecek büyük bir salgın, kıtlık ya da başka bir toplu ölüm olayına işaret ediyor. Bu teori, dönemin tarihsel koşullarıyla örtüşen ciddi bir araştırma konusunu gündeme taşıyor.

KİLİSENİN TARİHİ KADERİ

Roma mimarisiyle inşa edilen Saint-Philibert Kilisesi, Dijon’da bu tarzda ayakta kalan tek yapı olma özelliği taşıyor. Ancak Fransız Devrimi sonrası ibadete kapatılan yapı, 20. yüzyıl başlarında tuz deposu olarak kullanıldı ve bu süreçte yapının birçok mimari unsuru zarar gördü.

TARİHİ YENİDEN YAZDIRABİLECEK BULGULAR

Kazılar sırasında yalnızca gömü odası değil; 11. ve 13. yüzyıllara ait mezar taşları ile 6. yüzyıla uzanan lahit kalıntıları da ortaya çıkarıldı. Bu bulgular, kilise çevresinin yüzyıllar boyunca farklı dönemlerde mezarlık alanı olarak kullanıldığını gözler önüne seriyor.