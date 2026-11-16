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11 ilçeyi kapsıyor! Karadeniz'in dev mirası: Türkiye'nin 4.'sü oldu

Türkiye'nin doğa ve kültür etkileşiminin en çarpıcı örneklerinden biri olan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından "Ulusal Jeopark" ilan edildi.

11 ilçeyi kapsıyor! Karadeniz'in dev mirası: Türkiye'nin 4.'sü oldu
Çiğdem Berfin Sevinç

Kastamonu Valiliği himayesinde yürütülen ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA') 2019 yılından bu yana aktif rol üstlendiği Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı, Türkiye'nin dördüncü Ulusal Jeoparkı statüsünü kazanarak UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na katılma yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktı. Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı, bu kazanımıyla Kastamonu'nun jeolojik mirasının korunması, doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve bölgenin doğa temelli turizm potansiyelinin geliştirilmesi yönünde önemli avantaja sahip oldu.

11 ilçeyi kapsıyor! Karadeniz in dev mirası: Türkiye nin 4. sü oldu 1

2025'TE SUNULAN BAŞVURU DOSYASI KABUL EDİLMİŞTİ

Jeoparkın ulusal statüye uygunluğu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na sunulan resmi başvuru dosyası ve ardından gerçekleştirilen saha incelemeleriyle değerlendirildi. Ekim 2025'te sunulan başvuru dosyasının kabul edilmesinin ardından, 25-28 Ağustos 2026 tarihlerinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Heyeti bölgede incelemelerde bulundu. Heyet, saha ziyareti kapsamında süreçte yapılan çalışmaları ve doğal jeositleri yerinde değerlendirdi.

11 ilçeyi kapsıyor! Karadeniz in dev mirası: Türkiye nin 4. sü oldu 2

KARADENİZ'İN ŞEKİLLENDİRDİĞİ BİR JEOPARK

Kastamonu'nun kuzeyinde, Karadeniz kıyı şeridi boyunca uzanan yaklaşık 4 bin 400 kilometrekarelik alan, jeolojik oluşumları, kanyonları, mağaraları, denizel ekosistemleri ve kültürel mirasıyla öne çıkıyor. Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerini kapsayan jeopark, Tetis Denizi'nin kalıntılarından Karadeniz'in bugünkü oluşumuna uzanan jeolojik geçmişiyle önemli bir doğal miras alanı niteliği taşıyor. Bölgenin jeolojik zenginliğinin yanı sıra tarihî yapıları, geleneksel yaşam biçimleri ve kültürel değerleri de jeoparkın bütüncül yapısını oluşturuyor.

11 ilçeyi kapsıyor! Karadeniz in dev mirası: Türkiye nin 4. sü oldu 3

7 YILDIR SÜREN ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERDİ

Kastamonu Valiliği himayesinde yürütülen süreç, 2019 yılında kentin UNESCO programları açısından potansiyelinin ele alındığı çalışmalarla başladı. Kastamonu İl Genel Meclisi tarafından alınan kararla 6 Eylül 2021 tarihinde Jeoparkın resmi kuruluşu tamamlandı. KUZKA'nın jeolojik mirasın korunması, alan yönetimi, eğitim, jeoturizm ve yerel kalkınma alanlarında çalışmaları tamamlamasının ardından başvuru dosyası hazırlandı. Sonrasında Ekim 2025'te Kastamonu Valiliğince UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna sunuldu. Kasım 2026'da ise Kastamonu Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Ulusal Jeopark olarak tescillendi.

11 ilçeyi kapsıyor! Karadeniz in dev mirası: Türkiye nin 4. sü oldu 4

JEOPARK SÜRECİNDE KUZKA'NIN AKTİF ROLÜ

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın kuruluşundan ulusal statü kazanmasına uzanan süreçte KUZKA, mali ve teknik desteğin yanı sıra sürecin koordinasyonu ve içerik geliştirilmesinde aktif rol üstlendi. Jeopark fikri altyapısının ve gündemde tutulmasından bilimsel ve teknik çerçevenin oluşturulmasına, kurumsal yapılanmadan başvuru hazırlıklarına kadar pek çok aşamada çalışmalar yürüttü. Jeoparkın kurumsal ve tanıtım altyapısını güçlendirmek amacıyla harita, broşür ve eğitim materyalleri hazırlayarak gezici müze, ziyaretçi merkezi, kurumsal kimlik ve iletişim çalışmalarına destek veren KUZKA, Kastamonu'nun ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edilmesine de katkı sağladı.

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı'nın UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na dahil olma hedefi doğrultusunda önemli bir aşama olarak değerlendirilen "Ulusal Jeopark" unvanıyla, bu değerlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizm aracılığıyla bölgesel ekonomiye değer kazandırılması bekleniyor.

11 ilçeyi kapsıyor! Karadeniz in dev mirası: Türkiye nin 4. sü oldu 5

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Anahtar Kelimeler:
Jeoloji mühendisi Kastamonu UNESCO park
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