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41 yaş büyük üvey babasıyla evlenip ikiz doğurdu!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 21.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

İngiltere şu sıralar kimilerine göre bir hayli tartışmalı olan bir evliliği konuşuyor!

41 yaş büyük üvey babasıyla evlenip ikiz doğurdu!

Şu an 28 yaşında olan Sarah isimli kadın 14 yaşında tanıştığı David isimli üvey babasıyla evlenip ikiz çocukların sahibi oldu.

TANIŞTIKLARINDA SARAH 14 YAŞINDAYDI

İlk olarak 14 yıl önce tanışan çift, bu tanışmanın Sarah'nın annesi ve David'in düğünü sırasında olduğunu belirtiyor.

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Bu düğün sırasında henüz 14 yaşında olan Sarah, aynı zamanda annesinin nedimesiydi.

Sarah, David ve annesi evlendiği zaman onlarla aynı evde yaşamadığını belirtiyor. Sarah bu evlilik sırasında babasıyla yaşadığını daha sonra da koruyucu aileye verildiğini açıklarken, ikilinin bu süreçte çok az görüştüğünü aktarıyor. Ancak zaman içinde onları ziyaret eden Sarah ile üvey baba David'in iyi arkadaş olduğuna vurgu yapılıyor.

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David, annesinden ayrıldıktan sonra Sarah'ya açıldığını ancak kendisi henüz reşit olmadığı için evlenemediklerini söylüyor.

ARALARINDA 41 YAŞ FARK VAR

Sarah, reşit olur olmaz 18'inde evlenen çiftin bir süre sonra da ikiz çocukları oldu.

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Sarah ve David çifti şu sıralar 10. yıldönümlerini kutlamaya hazırlanıyor. David ile ilişkisini açıkladıktan sonra ailesi ve arkadaşları tarafından tamamen reddedilen Sarah, 10 yıllık evliliğin ardından evliliklerini yenileyeceklerini çünkü artık yepyeni arkadaşları olduğunu belirtiyor.

Aralarında 41 yaş fark olan Sarah ve David, yaş farkının çok olduğu ilişkileri konu edinen bir TV programına konuk oldular. Çiftin hikayesi de böyle ortaya çıktı!

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Anahtar Kelimeler:
üvey baba evlilik 41 yaş fark sarah david

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