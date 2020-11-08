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42. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.11.2020 11:23 | Son Güncelleme

N'Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde 2:11:47'lik derecesiyle Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei zafere ulaştı.

42. İstanbul Maratonu'nu kazananlar belli oldu

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 42. kez gerçekleştirildi. N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei zafere ulaştı.

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