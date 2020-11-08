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İstanbul Maratonu’nun ödül töreni gerçekleştirildi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 08.11.2020 14:29 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda ödül töreni gerçekleştirildi.

İstanbul Maratonu’nun ödül töreni gerçekleştirildi

N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda dereceye giren atletler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Yenikapı’da bulunan etkinlik alanında düzenlenen törende bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yine tarihi bir an yaşadıklarını ifade ederek, "Bir gerçek var. Coşkusu daha önceki alıştığımız maraton gibi değil. Dünyanın yaşadığı bu olağanüstü dönemde, bizler aldığımız en üst seviye tedbirlerle, sağlığı ön planda tutarak tarihi maratona her iki kıtayı birleştiren, tarihi derinliği bütün dünyaya hissettiren maratonu tamamladık. Burada bütün emeği geçen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Atletizm sporun en temel branşıdır. Atletizmi güçlü kılmak istiyoruz bu kentte. Bu konuda iş birliğimiz her alanda devam edecek. Maltepe’deki atletizm pistini bitirdik. İnşallah ilkbaharda bu kente pisti hediye edeceğiz. Atletizmi yaygınlaştıramaz ve hissettiremezseniz gerçek anlamda bir spor kenti olma hedefinde koşamazsınız. Bu maraton gerçekten İstanbul kentinin spor ruhunun kıvılcımıdır" dedi.

Konuşmalarına ardından yapılan ödül töreninde elit atlet erkekler kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci olan Kenyalı atlet Felix Kimutai’ye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, üçüncü olan Etiyopyalı atlet Zewudu Hailu Bekele’ye ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Yardımcısı Murat Kocakaya ödülü takdim etti.

Elit atlet kadınlar kategorisinde gerçekleştirilen ödül töreninde birinci olan Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei’ye ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, ikinci olan Etiyopyalı atlet Hiwot Gebrekidan’a ödülünü İBB Genel Sekreteri Can Akın, üçüncü olan Etiyopyalı atlet Tigist Memuye’ye ise ödülünü Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca takdim etti. N Kolay zül Ödülleri'ni birincilere Aktif Bank N Kolay Üst Yönetimi'nden Betügül Toker, ikincilere Aktif Bank N Kolay Üst Yönetimi'nden Ufuk Karakaya ve üçüncülere de yine Aktif Bank N Kolay Üst Yönetimi'nden Bahadır Tonguç takdim etti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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