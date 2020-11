İstanbul Maratonu’nun ödül töreni gerçekleştirildi

N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda dereceye giren atletler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Yenikapı’da bulunan etkinlik alanında düzenlenen törende bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yine tarihi bir an yaşadıklarını ifade ederek, "Bir gerçek var. Coşkusu daha önceki alıştığımız maraton gibi değil. Dünyanın yaşadığı bu olağanüstü dönemde, bizler aldığımız en üst seviye tedbirlerle, sağlığı ön planda tutarak tarihi maratona her iki kıtayı birleştiren, tarihi derinliği bütün dünyaya hissettiren maratonu tamamladık. Burada bütün emeği geçen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Atletizm sporun en temel branşıdır. Atletizmi güçlü kılmak istiyoruz bu kentte. Bu konuda iş birliğimiz her alanda devam edecek. Maltepe’deki atletizm pistini bitirdik. İnşallah ilkbaharda bu kente pisti hediye edeceğiz. Atletizmi yaygınlaştıramaz ve hissettiremezseniz gerçek anlamda bir spor kenti olma hedefinde koşamazsınız. Bu maraton gerçekten İstanbul kentinin spor ruhunun kıvılcımıdır" dedi.