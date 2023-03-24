42 milyon TL'lik arabası olay olmuştu! Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın hırkasının fiyatı dudak uçuklattı

Stil İkonu yarışma programı Youtube üzerinden yayınlanıyor. Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan da yarışmanın jüri üyeleri arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde aldığı 42 milyon TL'lik arabası çok konuşulan Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın 93 bin TL'lik hırkası gündem oldu.

Akkaya'nın kazağın 4000 pound olduğunu açıklamasının ardından Ivana Sert, "Gerçek mi yavrum bu" dedi.

Aslıhan Doğan Turan ise, "Yok yavrum replika" diyerek kahkaha attı. Akkaya, "Sen 4000 poundluk kazağınla bu podyumda mı yürüyorsun?" dedi.





