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"420 - Kesin Bir Bakış" filminin çekimleri başlıyor

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SİNEMA TV  | 28.05.2019 15:44 | Son Güncelleme

Paris merkezli Cocktail Film, "420-Kesin Bir Bakış /A Certain Look" adlı fantastik filminin çekimlerine başlıyor.

"420 - Kesin Bir Bakış" filminin çekimleri başlıyor

2005 yapımı Halk Düşmanları filminin yönetmeni Karim Abbou yönetmenliğinde, çekilecek "420-Kesin Bir Bakış /A Certain Look" sinema filminin çekimleri yakında başlıyor. Fantastik türünde çekilecek filmin başrolünde ise Fransız sanatçı Nathalie Cardone ve Türk Sanatçı Hasan Yıldırım oynayacak. Filmi, “Fantastik bir çiçegin insanlara şifa verdiği modern bir masal filmi” olarak tanımlayan yapımcı Qehie Jasari, şunları söyledi:

“Gelecek sene Cannes, Green Palm, Sundance, Tribeca film festivalleri ile uluslararası izleyicilerin beğenisine sunulacak olan filmde başrolde ünlü Fransız sanatçı Nathalie Cardone olacak. Aynı zamanda; Fransa ve Amerika'da çekimleri gerçekleşecek bu uluslararası filmi zenginleştirmek için Türk sanatçı Hasan Yıldırım ile iyi bir rol için temastayız. ‘420-Kesin Bir Bakış’ filmini beğeneceğinize inanıyoruz.”

Hasan Yıldırım ise, "Uzun zamandır dizi, sinema projelerine sıcak bakıyordum. Ancak, sahne ve albüm çalışmalarımdan fırsat bulamamıştım. Bu işler nasip. Artık zamanı geldi; dizi ve sinema projelerinde de yer almayı arzu ediyorum. Yakın dostum Fransız Sanatçı Nathalie Cardone ile böyle fantastik bir modern masal filminde oynama teklifi aldığım için heyecanlıyım. İnşallah, iyi gelişmeler olacaktır” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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paris Cocktail Film 420 - Kesin Bir Bakış

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