43 asal mı? 43 sayısı asal mıdır?

Asal sayıların iki tane çarpanı olmalı ve söz konusu sayı pozitif tam sayı olmak zorundadır. Pozitif tam sayı olmak zorunda olmasının nedeni ise negatif tam sayıların -1 rakamına da bölünüyor olmasıdır. Bir sayının asal olması için sadece iki böleni olmalı ve bu bölenler 1 ve kendisi olmalıdır.

43 Asal mı?

Bir sayının asal olup olmadığını anlamak için belirli kurallara dikkat etmek gerekir. Bu kurallardan bir tanesi sayının pozitif tam sayı olması şartıdır. Diğer kural ise sadece iki çarpanının bulunmasıdır. Bu iki çarpandan biri mutlaka 1 rakamı olmalı, diğeri ise sayı ya da rakamın kendisi olmalıdır. Bu özellikleri dikkate alarak 43 sayısının asal olup olmadığını kontrol edebiliriz.

43 sayısı pozitif bir tam sayıdır. Aynı zamanda çarpanlarına bakıldığında sadece 1 ve kendisine yani 43’e bölündüğünü görüyoruz. Yani 43 asal mı, sorusunun yanıtı; evet 43 sayısı hem pozitif tam sayı olduğu için hem de 1 ve kendisine bölündüğü için asal bir sayıdır.



