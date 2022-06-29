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43 asal mı? 43 sayısı asal mıdır?

28.06.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asal sayılar, sayıların çarpanları hesaplanırken kafa karıştırıcı bir konu halini alabilir. Bu nedenle zaman zaman işlem yapılacak sayıların asal sayı olup olmadığı araştırılır. Bu sayılar arasında 43 sayısı da bulunur. 43 sayısının asal sayı olup olmadığını öğrenmek isteyen kişilerin 43'ün asal sayı kurallarını taşıyıp taşımadığını incelemesi gerekir. 43 sayısı asal mıdır?

43 asal mı? 43 sayısı asal mıdır?

Asal sayıların iki tane çarpanı olmalı ve söz konusu sayı pozitif tam sayı olmak zorundadır. Pozitif tam sayı olmak zorunda olmasının nedeni ise negatif tam sayıların -1 rakamına da bölünüyor olmasıdır. Bir sayının asal olması için sadece iki böleni olmalı ve bu bölenler 1 ve kendisi olmalıdır.

121 asal mı? 121 sayısı asal mıdır?121 asal mı? 121 sayısı asal mıdır?

43 Asal mı?

Bir sayının asal olup olmadığını anlamak için belirli kurallara dikkat etmek gerekir. Bu kurallardan bir tanesi sayının pozitif tam sayı olması şartıdır. Diğer kural ise sadece iki çarpanının bulunmasıdır. Bu iki çarpandan biri mutlaka 1 rakamı olmalı, diğeri ise sayı ya da rakamın kendisi olmalıdır. Bu özellikleri dikkate alarak 43 sayısının asal olup olmadığını kontrol edebiliriz.

43 sayısı pozitif bir tam sayıdır. Aynı zamanda çarpanlarına bakıldığında sadece 1 ve kendisine yani 43’e bölündüğünü görüyoruz. Yani 43 asal mı, sorusunun yanıtı; evet 43 sayısı hem pozitif tam sayı olduğu için hem de 1 ve kendisine bölündüğü için asal bir sayıdır.

53 asal mı? 53 sayısı asal mıdır?53 asal mı? 53 sayısı asal mıdır?


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