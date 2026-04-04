43 yılını verdi, tek isteği bu mirası devredecek birini bulmak: Parayla alakam yok

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki taş ustası Ali İnal, hayatının büyük bölümünü taş işlemeciliğine adadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” unvanına layık görülen İnal, bugün en çok mesleğini yaşatmanın peşinde.

Genç yaşta maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimini yarıda bırakan İnal, farklı işlerde çalıştıktan sonra taş oymacılığına yöneldi. Bu alanda ustaları Bayram Yıldırım, Kemal Deveci ve Durdu Yıldırım’ın yanında yetişti.

TAŞLA GEÇEN BİR ÖMÜR

Yıllar içinde granit, mermer ve kireç taşıyla sayısız projede yer alan İnal; duvarlardan köprülere, minarelerden kubbelere kadar pek çok yapının inşası ve restorasyonunda çalıştı.mÇekiç, tokmak ve murç gibi geleneksel aletlerle ustalaşan İnal, 43 yıldır aynı tutkuyla mesleğini sürdürdüğünü söylüyor.

Bugün Talas Restorasyon Eğitim Merkezi’nde (TAREM) usta öğretici olarak görev yapan İnal, en büyük hedefinin yeni taş ustaları yetiştirmek olduğunu belirtiyor.

Mesleğin giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken İnal, bu alanda yetişmiş insan sayısının her geçen gün azaldığını vurguluyor.

"TAŞ BİZİM YAŞAM ALANIMIZ"

Mimar Sinan’ın memleketinde bu işi yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen İnal, taşın hayatın her alanında yer aldığını ifade ediyor:

“Taşla yapılan duvarı, minareyi, kubbeyi, köprüyü, hanı, hamamı çok seviyorum. Eşiğimizden mezarımıza kadar olan taş bizim yaşam alanımız.”

'PARAYLA HİÇ ALAKAM YOK, DÜNYADA KİRACIYIM'

İnal’a göre bu mesleğin en önemli yanı, kalıcı olması. Maddi kazançtan çok, geride bırakılacak eserlerin değerli olduğunu vurguluyor:

“Bizim amacımız bu işin ve ustaların ölmemesi. Çoğu hedefime ulaştım Allah'a şükürler olsun. Zenginlikte de fakirlikte de gözüm yok. Parayla hiç alakam yok. Bunlar kalıcı şeyler. Dünyada zaten kiracıyım, gerçek dünya için çalışıyoruz.”

ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİYOR

Mesleğini öğrenmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu söyleyen İnal, taş işlemeciliğini yaygınlaştırmak için ücretsiz eğitim verdiğini de belirtiyor. Onun için en büyük başarı ise yetiştirdiği ustalarla bu mesleğin yaşamaya devam etmesi.