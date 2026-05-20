Gram gram topluyorlar: Suyla beraber altın akıyor

Dere yataklarında “kırıntı madenciliği” yapan altın arayıcıları, basit eleme yöntemleriyle küçük parçalar bulabilmek için Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta gramlarca altın buldu. Sosyal medya üzerinden haberleşen arayıcılar bu hobilerini bir gelir kaynağına çevirdiler.

Kırıntı madenciliği meraklıları, akarsu yataklarında klasik eleme yöntemleriyle altın arıyor.

Basit ekipmanlarla altın arayanlar, kimi zaman günler süren emeğin ardından küçük kazançla yetinirken, kimi zaman da evlerine elleri boş dönüyor.

Akarsu yataklarından altın aramada en yaygın yöntemler arasında pan (tava) ve savak sistemi yer alıyor. Pan yönteminde yataktaki kum tavaya alınarak suyla birlikte eleniyor, hafif malzemeler uzaklaşırken altın dibe çöküyor.

Savak yönteminde ise su akışı kullanılarak altının belirli noktalarda birikmesi sağlanıyor, bazı durumlarda küçük su motoruyla çalışan düzeneklerle kum ve toprak elenerek altın ayrıştırılıyor.

"Kırıntı madenciliği" olarak adlandırılan ve resmi kurumlardan izin alınarak yapılabilen bu yöntem, bazıları için hobi, bazıları için ek gelir kapısı olarak görülüyor.

HAFTA SONUNU DERE YATAKLARINDA GEÇİRİYORLAR

Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta yaşayan ve sosyal medya üzerinden haberleşen kırıntı madenciliği meraklıları, Aydın'ın Germencik ilçesindeki dere yatağında bir araya gelerek altın aradı.

Grupta yer alan ve Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Ahmet Gür, sosyal medyada "Ege Altın Avcısı" adlı grubu oluşturduklarını söyledi.

Altın aramaya hobi olarak 5 yıl önce başladığını anlatan Gür, hafta sonlarını eşiyle dere yataklarında geçirdiklerini ifade etti.

Gür, altın bulamadıkları zamanlarda doğada vakit geçirmenin iyi geldiğini belirterek, "Bazen günde 3-5 gram altın bulabiliyoruz ama 5 günde 1 gram bulduğumuz da oluyor." dedi.

Doğal yapıya zarar vermeden çalışmaya özen gösterdiklerini dile getiren Gür, "Geçen yıllarda kuraklık vardı, çok olmuyordu. Bu sene dereler kendisini yeniledi. Altın bitse bile su geldikçe altın geliyor." diye konuştu.

Gür, buldukları altınların 19-23 ayar olduğunu anlatarak, topladıkları altınları eritip ayar tespiti yaptırdıktan sonra sarraflara sattıklarını ifade etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden gelen Birol Kayalıoğlu da yaklaşık 2 yıldır altın aradığını söyledi.

"Altın aramaya hobi olarak başlıyorsun ama altını gördükten sonra bu hobi olmaktan çıkıyor." diyen Kayalıoğlu, şöyle konuştu:

"Kahvede vakit geçireceğime, çoluğumu çocuğumu alıp dereye gelir vakit geçiririm. Bugün sabahtan bu yana yaklaşık yarım gram altın buldum. Hem günümü değerlendirmiş hem para kazanmış oluyorum. Yeri geliyor günlük 0,30-0,50 gram, yeri geliyor 1-1,5 gram altın buluyoruz. İnşaatta çalışır gibi kürekle, kazmayla çalışıyoruz. Kolay olmuyor ama yorgunluk elime 1 gram altın aldığımda geçiyor."

"BÜYÜK BİR ZENGİNLİK BULMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Deliormanlı, kırıntı madenciliğinin uzun yıllardır bilinen bir yöntem olduğunu söyledi.

Dere yataklarında yoğunlaşan altının klasik eleme yöntemleriyle derelerdeki birikintiden ayrıştırılmasına dayanan üretim tekniğinin yüzyıllardır uygulandığını belirten Deliormanlı, bu alanların birincil yatak olmadığını söyledi.
Deliormanlı, "Ana yataklardan taşınmış olan altınlar, özellikle derelerin akışkan ortamını yitirdiği bölgelerde, çökelmesi sonucu birikir. Türkiye'de bazı bölgelerde meraklı kişiler ya da hobi amaçlı bu tür üretimler yapılabiliyor. Büyük altın üretimleri ya da büyük bir zenginlik, varlık kazandıracak bir ekonomik gelir bulmak mümkün değil." diye konuştu.

Kırıntı madenciliğinden toplanan altının 18-23 ayar arasında olabileceğini belirten Deliormanlı, bu altının ayar tespitinden sonra hurda altın olarak satılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.580,79
6.581,64
% 0.19
13:30
Ons Altın / TL
204.884,80
204.938,20
% 0.3
13:45
Ons Altın / USD
4.493,61
4.494,17
% 0.26
13:45
Çeyrek Altın
10.529,26
10.760,98
% 0.19
13:30
Yarım Altın
20.992,71
21.521,95
% 0.19
13:30
Ziynet Altın
42.117,04
42.912,27
% 0.19
13:30
Cumhuriyet Altını
43.610,00
44.270,00
% -0.71
13:15
