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43 yıllık şirketini sattı: Çalışanlarına 240 milyon dolar dağıttı

ABD'de bir şirket patronu, aile şirketinin satışından elde edilen gelirin önemli bir bölümünü çalışanlarıyla paylaşarak dikkat çekti.

43 yıllık şirketini sattı: Çalışanlarına 240 milyon dolar dağıttı
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Eski CEO Graham Walker, şirketin 1,7 milyar dolara satılmasının ardından çalışanlarına toplam 240 milyon dolar prim verilmesini sağladı.

SATIŞIN ŞARTI ÇALIŞANLARA ÖDEME YAPILMASIYDI

43 yıldır aile kontrolünde bulunan şirket, merkezi İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan enerji yönetim şirketi tarafından 1,7 milyar dolara satın alındı.

46 yaşındaki Graham Walker, satış anlaşmasını ancak çalışanlar için özel bir ödeme havuzu oluşturulması şartıyla kabul etti.

Walker, satış gelirinin yüzde 15’inin çalışanlara ayrılmasını istediğini ve bu talebin anlaşmanın önemli koşullarından biri olduğunu söyledi.

KİŞİ BAŞINA ORTALAMA 443 BİN DOLAR

Toplam 240 milyon dolarlık ödeme, şirketin 540 tam zamanlı çalışanına dağıtılacak. Çalışanların alacağı miktarlar kıdeme göre değişirken, kişi başına düşen ortalama ödeme yaklaşık 443 bin dolar olarak hesaplandı.

Ödemelerin tamamının beş yıllık süreçte yapılacağı belirtilirken, uzun yıllardır şirkette görev yapan çalışanların daha yüksek prim aldığı ifade edildi.

BAZILARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU, BAZILARI ŞAKA SANDI

Prim mektuplarının çalışanlara ulaştırılmasının ardından duygusal anlar yaşandı. Bazı çalışanlar haberi ilk duyduklarında bunun bir şaka olduğunu düşünürken, bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.

Yaklaşık 29 yıl önce saatlik 5,35 dolarlık ücretle şirkette çalışmaya başlayan Lesia Key, aldığı ödeme sayesinde ev kredisini kapattığını ve kendi giyim mağazasını açtığını söyledi.

Key, prim öncesinde maaştan maaşa yaşadığını belirterek, "Artık gerçekten yaşayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ OLAN DA VAR, BORÇLARINI KAPATAN DA

Şirket yöneticilerinden biri aldığı yüz binlerce dolarlık ödeme sonrasında emeklilik kararı aldı. Diğer çalışanların ise kredi kartı borçlarını kapattığı, çocuklarının eğitim masraflarını karşıladığı, emeklilik birikimlerini artırdığı ve araçlarını peşin satın aldığı bildirildi.

Vergiler nedeniyle ödemelerin bir kısmı kesintiye uğrasa da çalışanlar verilen primlerin hayatlarını değiştirdiğini söyledi.

KÜÇÜK KASABANIN EKONOMİSİ CANLANDI

Şirketin bulunduğu Louisiana eyaletindeki yaklaşık 12 bin nüfuslu Minden kasabasında da ödeme etkisini gösterdi.

Yerel yöneticiler, çalışanların harcamalarının artmasıyla birlikte bölgedeki mağaza ve işletmelerde satışların belirgin şekilde yükseldiğini açıkladı.

43 yıllık şirketini sattı: Çalışanlarına 240 milyon dolar dağıttı 1

YANGIN VE KRİZLERDEN GEÇEN ŞİRKET MİLYAR DOLARLIK DEĞERE ULAŞTI

Şirket, 1982 yılında Graham Walker’ın babası Claud Walker tarafından kuruldu. Elektrik ve telekomünikasyon ekipmanları için koruyucu yapılar üreten şirket, 1990'lı yıllardaki mobil iletişim sektörünün büyümesiyle hızla gelişti.

Ancak şirket, 1998 yılında fabrikanın yanması sonucu büyük bir kriz yaşadı. Walker ailesi, yeniden yapılanma sürecinde çalışanların maaşlarını ödemeye devam etti. Şirket daha sonra dot-com krizinde iş gücünün yarısından fazlasını azaltmak zorunda kaldı.

Yıllar süren yeniden yapılanmanın ardından bulut bilişim sektöründeki talep artışı şirketin büyümesini hızlandırdı. Şirketin satışlarının son beş yılda yaklaşık yüzde 400 arttığı belirtildi.

"BAŞARI ÇALIŞANLARIN EMEĞİYLE GELDİ"

Graham Walker, çalışanların şirketi ayakta tutmak için yıllarca fedakarlık yaptığını belirterek, satıştan elde edilen kazancın paylaşılmasının adil olduğunu söyledi.

Walker, çalışanların emeklerinin karşılığını görmemesi halinde şirketten ayrılabileceklerini düşündüğünü ifade ederek, "Bu başarı sadece sahiplerin değil, yıllardır bu şirket için çalışan herkesin başarısı" değerlendirmesinde bulundu.

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ABD Amerika Birleşik Devletleri prim şirket
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