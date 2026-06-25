44 derece sıcaklıkta feci olay! 3 yaşındaki çocuk araçta mahsur kalarak öldü

Olay, Paris'in kuzey banliyölerinden Val-d'Oise bölgesinde meydana geldi. Bölgede hava sıcaklığının 44 dereceye kadar yükseldiği sırada yaşanan olayda, 3 yaşındaki çocuğun bir anlık dikkatsizlik sonucu ailesinin gözetiminden uzaklaştığı değerlendiriliyor.

ARAÇTA HAREKETSİZ HALDE BULUNMUŞ

İlk incelemelere göre anne, 18 aylık diğer çocuğuyla birlikte evde dinlenirken büyük oğlunu bir süre göremedi. Baba ise bahçedeki kulübede çalışıyordu.

Ailenin durumu fark etmesinin ardından evin önünde park halindeki otomobilin kapısı açıldı. Ancak küçük çocuk araçtan çıkarıldığında tepki vermiyordu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğun yaşamını yitirdiği olay yerinde belirlendi.

Soruşturmayı yürüten savcılık kaynaklarına göre baba, polis ekiplerine her iki çocuğunun da uyuduğunu düşündüğünü söyledi. Yetkililer, küçük çocuğun uyandıktan sonra tek başına dışarı çıktığını ve park halindeki otomobile girdikten sonra araçta mahsur kaldığının değerlendirildiğini belirtti.

İKİNCİ ACI OLAY

Fransa'da bu olay, son günlerde yaşanan ikinci benzer trajedi oldu. Birkaç gün önce de park halindeki bir otomobilin arka koltuğunda bulunan 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirmişti.

Yetkililer, aşırı sıcak havalarda park halindeki araçların dakikalar içinde ölümcül sıcaklıklara ulaşabileceğini hatırlatarak, çocukların kısa süreliğine bile olsa araçta yalnız bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.