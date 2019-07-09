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45-25: Kusursuz Cinayet vizyon için gün sayıyor

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SİNEMA TV  | 09.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

Biray Dalkıran imzalı 45-25: Kusursuz Cinayet, 6 Eylül’de sinemalarda.

45-25: Kusursuz Cinayet vizyon için gün sayıyor

Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyzanur Mete ile Sercan Elikara’nın oynadığı 45-25: Kusursuz Cinayet, 06 Eylül 2019’da vizyona çıkmaya hazırlanıyor.

Film, bir seri katilin peşine düşen Mehmet Komiser ve Yavuz Başkomserin hikayesini konu ediyor. 9. Sosyal Medya Ödülleri töreninde ödül alan sosyal medya fenomenleri acımasızca öldürülürken, işlenen her cinayetin ardından elde edilen kanıtlar, katilin bir sonraki kurban olduğunu göstermektedir. O güne kadar yüzlerce cinayeti aydınlatmayı başaran İstanbul Cinayet Büro dedektifleri, ilk defa arkasında iz bırakmayan zeki bir katil ve çözülmesi imkansız gibi gözüken bir bulmacayla karşı karşıyadırlar. Ya halka tamamlanmadan katili yakalayacak, ya da dünyanın ilk kusursuz cinayetler serisine tanıklık edeceklerdir!

Araf 2: Cin Bebek Doğuyor, Meleklerin Mucizesi ve Seni Seviyorum Adamım gibi filmlerin yönetmeni Biray Dalkıran imzalı polisiye, macera 45-25: Kusursuz Cinayet, 6 Eylül’de sinemalarda.


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Anahtar Kelimeler:
Biray Dalkıran Gökhan Mumcu Mehmet Baştürk

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