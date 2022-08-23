MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 45 yaşındaki Demet Şener'in mayolu paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Yıllara meydan okuyan kadın"

45 yaşındaki Demet Şener'in mayolu paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Yıllara meydan okuyan kadın"

23.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

45 yaşındaki ünlü manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yaşına rağmen genç görünümü ve fitliğiyle dikkat çeken Şener, son olarak mayolu tatil paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

45 yaşındaki Demet Şener'in mayolu paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Yıllara meydan okuyan kadın"

Manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak çiçekli elbisesiyle çekildiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan güzel manken, bu kez mayolu paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

DEMET ŞENER'İN MAYOLU PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

45 yaşındaki manken Demet Şener, yaşamından kesitler paylaşmaya devam ediyor.

demettatil2

Geçtiğimiz günlerde çiçekli elbisesiyle paylaşımda bulunan ismin fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağmıştı.

demetcciek1

Fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Şener, bu kez siyah mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı.

demet11

"YILLARA MEYDAN OKUYAN KADIN"

Şener'in paylaşımına bazı takipçilerden "Hiç eskimeyen güzellik" , "Yıllara meydan okuyan kadın" gibi yorumlar geldi.

demet22

## En trend mayo modelleriyle plaj stilinize şıklık katmaya ne dersiniz? Birbirinden güzel mayoları incelemek için buraya tıklayın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den set paylaşımı! "Ben de özledim" şarkısıyla paylaştıYargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den set paylaşımı! "Ben de özledim" şarkısıyla paylaştı
Usta oyuncunun ardından duygulandıran paylaşımlar: Güle güle git yıldızlaraUsta oyuncunun ardından duygulandıran paylaşımlar: Güle güle git yıldızlara
Dizileri Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyorDizileri Marmaris halkını ayaklandırdı! Jandarmaya şikayet yağıyor
Anahtar Kelimeler:
Demet Şener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Akdeniz sularında string bikinisiyle şov yaptı

Akdeniz sularında string bikinisiyle şov yaptı

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

Yüz binler akın etti! "Satılmış, Perişan, Dalkıç..."

Yüz binler akın etti! "Satılmış, Perişan, Dalkıç..."

Bakan Kurum duyurdu! İşte sosyal konut projesinin detayları

Bakan Kurum duyurdu! İşte sosyal konut projesinin detayları

İlginizi Çekebilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.