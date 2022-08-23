45 yaşındaki Demet Şener'in mayolu paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Yıllara meydan okuyan kadın"

Manken Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak çiçekli elbisesiyle çekildiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan güzel manken, bu kez mayolu paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

DEMET ŞENER'İN MAYOLU PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

45 yaşındaki manken Demet Şener, yaşamından kesitler paylaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde çiçekli elbisesiyle paylaşımda bulunan ismin fotoğrafına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağmıştı.

Fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Şener, bu kez siyah mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı.

"YILLARA MEYDAN OKUYAN KADIN"

Şener'in paylaşımına bazı takipçilerden "Hiç eskimeyen güzellik" , "Yıllara meydan okuyan kadın" gibi yorumlar geldi.

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