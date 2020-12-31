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  4. 46 kiloya düşen Seren Serengil, canlı yayında ağlaya ağlaya ameliyata gitti!

46 kiloya düşen Seren Serengil, canlı yayında ağlaya ağlaya ameliyata gitti!

31.12.2020 10:13 | Son Güncelleme:
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46 kiloya düşen Seren Serengil, canlı yayında ağlaya ağlaya ameliyata gitti!

Geçirdiği mide ameliyatı sonrası 46 kiloya inen Seren Serengil'in zayıflığının altından büyük bir sağlık sorunu çıktı. "Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Serengil, sunuculuk yaptığı programda gözyaşlarına hakim olamadı.

'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, geçirdiği mide ameliyatından sonra hızla kilo verdiği için hastanelik oldu.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden 49 yaşındaki ünlü isim, 'Dumping Sendromu' nedeniyle riskli bir ameliyat olacak. Programın dün canlı yayınında duygusal anlar yaşayan Seren Serengil, ameliyat olmak için şehir dışına çıkacağını söyledi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Canlı yayında veda konuşması yapan Serengil, "Seyahat etmek zorunda olduğum için bugün yayından erken ayrılacağım. Ben bu hayatta herkesle didişirim. Bunlar (Bircan Bali ve Arto) benim ömürlük dostlarım. Sene genel itibariyle kötüydü ama biz program içinde çok güzel geçirdik" dedi.

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AMELİYAT ÖNCESİ KÖPEKLERİYLE VEDALAŞACAK

Bircan Bali, Seren Serengil'in ciddi bir ameliyat geçireceğini ama bunun öncesinde uçağı kaçırmayı göze alarak köpeklerini görmek için eve gideceğini söyledi.

Köpeklerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirten Serengil, "Onlar benim çocuğum gibi" ifadelerini kullandı. Arto ve Bircan Bali, birlikte çalıştıkları Seren Serengil'e sarılarak uğurladı.

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