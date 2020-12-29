46 kiloya düşen Seren Serengil'in hastalığı ortaya çıktı! Dumping Sendromu nedir?

Hızla kilo kaybettiği için 46 kiloya düşen ve hastanelik olan Seren Serengil'in hastalığı merak ediliyordu. Instagram hesabından açıklama yapan Serengil, 46 kiloya düştüğünü ve ameliyat olmazsa yaza sağ çıkamayabileceğini ifade etti. Bu gelişmenin ardından Söylemezsem Olmaz'da doktoru Op. Dr. Ersin Aksu'yu konuk eden Seren Serengil, hastalığıyla ilgili merak edilen ayrıntıları paylaştı.
Op. Dr. Ersin Aksu, Serengil'in hastalığıyla ilgili, "Gastrik bypass operasyonlarında 'Dumping Sendromu' dediğimiz bir sendrom var. Bu genelde yediğimiz gıdanın ince bağırsağı hızlı geçişi sonrası halsizlik, baş dönmesi bazen de çarpıntı gibi bir takım olumsuzluklar olabiliyor. Özellikle şekerli gıdaları yediğimizde oluşuyor. Seren Hanım'da böyle bir durum yapıyor, özellikle sabahları. Mide ameliyatının doğasında olan bir şey. Herkeste olacak diye bir kaide yok ama bazen olabiliyor. Geçici bir dönemi oluyor bu semptomun, vücut zaman içerisinde alıştırıyor buna kendini. Bizim de az bir zamanımız kaldı, inşallah bunu geçirdiğimiz zaman rahatlayacağız" dedi.
Aksu'nun sözlerinin ardından konuşan Serengil, su içemediği için ilaç ve vitaminleri alamadığını belirterek 46 kiloya düştüğünü söyledi. Op. Dr. Aksu'nun tavsiyeleriyle haftada birkaç gün hastaneye gideceğini ve serum takılacağını belirten Serengil, kilo kaybı sürerse tekrar ameliyat olmayı düşündüğünü söyledi.
Seren Serengil'in hastalığı Dumping Sendromu nedir merak konusu oldu. Mide bybas ameliyatları sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu" midenin çok hızlı boşalması olarak tanımlanıyor.
Genellikle yemek yedikten 10 ila 30 dakika sonrası karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlere neden olabilen dumping sendromu mide çıkışındaki kasların iptal edilmesi nedeniyle midedeki besinlerin kontrolsüz bir şekilde ince bağırsaklara boşalması sonucu oluşur. Bu durum ani ve çok hızlı bir şekilde gelişir ve çoğunlukla şeker ihtiva eden yiyeceklerin tüketilmesinden sonra ortaya çıkar.
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