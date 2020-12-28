Seren Serengil’in hastalığı ne? Seren Serengil neden ameliyat olacak? Seren Serengil nasıl zayıfladı?

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sunuculuk yapan ve zaman zaman dikkat çekici çıkışlarıyla gündeme gelen Seren Serengil bu kez takipçilerini üzecek bir haberle gündem oldu. Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini açıkladı. Şimdi, ünlü ismin sevenleri ise Seren Serengil neden ameliyat olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 46 kiloya düştüğünü söyleyen Seren Serengil anoreksiya mı oldu? İşte detaylar...

SEREN SERENGİL’İN HASTALIĞI NE?

Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda büyük sağlık sorunları olduğunu duyurdu. Annesini ve sevenlerini üzmemek için önceleri belli etmemeye çalıştığını ancak şu anda işin biraz ciddiye bindiğini söyleyen Serengil, 46 kiloya düştüğünü açıkladı. Kilo vermeye devam ettiğini de belirten Serengil, geri dönüşüm ameliyatına vücudunun hazır olup olmadığının ve vücudunun bunu kaldırıp kaldıramayacağının kararının ise salı günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağını aktardı.

“BAZEN AYLARCA YOĞUN BAKIMDA KALABİLİYORMUŞUZ”

Yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili olarak “Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz" ifadelerini kullanan Serengil, sürecin tehlikeli ve zor olduğunu ancak ameliyat olmazsa yaza çıkamayacağını söyledi. Şu an dinlendiğini ve serum takıldığını söyleyen ünlü isim, bu durumu da atlatıp iyi olacağını belirtti.

Bir süredir giderek zayıfladığı herkesin dikkatini çeken ünlü isim, hastalığı ile ilgili olarak daha fazla detay vermedi. Şimdi ünlü ismin takipçileri ve hayranları gelecek güzel haberleri bekliyor.