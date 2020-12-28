Seren Serengil’in hastalığı ne? Seren Serengil neden ameliyat olacak? Seren Serengil nasıl zayıfladı?

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında sunuculuk yapan ve zaman zaman dikkat çekici çıkışlarıyla gündeme gelen Seren Serengil bu kez takipçilerini üzecek bir haberle gündem oldu. Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini açıkladı. Şimdi, ünlü ismin sevenleri ise Seren Serengil neden ameliyat olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, 46 kiloya düştüğünü söyleyen Seren Serengil anoreksiya mı oldu? İşte detaylar...
Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda büyük sağlık sorunları olduğunu duyurdu. Annesini ve sevenlerini üzmemek için önceleri belli etmemeye çalıştığını ancak şu anda işin biraz ciddiye bindiğini söyleyen Serengil, 46 kiloya düştüğünü açıkladı. Kilo vermeye devam ettiğini de belirten Serengil, geri dönüşüm ameliyatına vücudunun hazır olup olmadığının ve vücudunun bunu kaldırıp kaldıramayacağının kararının ise salı günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağını aktardı.
Yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili olarak “Bazen aylarca yoğun bakımda kalabiliyormuşuz" ifadelerini kullanan Serengil, sürecin tehlikeli ve zor olduğunu ancak ameliyat olmazsa yaza çıkamayacağını söyledi. Şu an dinlendiğini ve serum takıldığını söyleyen ünlü isim, bu durumu da atlatıp iyi olacağını belirtti.
Bir süredir giderek zayıfladığı herkesin dikkatini çeken ünlü isim, hastalığı ile ilgili olarak daha fazla detay vermedi. Şimdi ünlü ismin takipçileri ve hayranları gelecek güzel haberleri bekliyor.
Son günlerde giderek daha fazla kilo verdiği hayranları tarafından fark edilen Serengil’in daha önce nasıl zayıfladığı da araştırılmaya başlandı. 2016 yılında Seren Serengil mide ameliyatı olmuş ve 2 ayda 24 kilo vermişti. O dönemde Serengil'in kilo vermiş görüntüsüyle paylaşılan fotoğrafları magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. 2 yıl önce ise kilolu fotoğrafları paylaşılan Serengil, bunların photoshop olduğunu iddia etmiş ve 51 kilo ve 34 beden olduğunu söylemişti.
Şimdi ünlü ismin hayranları “Seren Serengil neden zayıfladı” sorusunun yanıtını araştırıyor. Son dönemde hızla kilo verdiği gözlerden kaçmayan Serengil’in devam eden kilo kaybının nedeni merak ediliyor. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde de ailesinin ve arkadaşlarının isteğiyle hastaneye gitmiş ve Serengil'e serum bağlanmıştı. Şu anki rahatsızlığının da bu konuyla ilgili olup olmadığı merak ediliyor. Serengil'in açıklamasının ardından ünlü ismin takipçileri ise çok sayıda geçmiş olsun mesajında bulundu.
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