46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay yine çok cesur! Göğüs dekolteli pozuna sevgilisi dayanamadı

Şahin Kendirci, Alper Kul, Murat Akkoyunlu gibi isimlerin yer aldığı Mahalleden Arkadaşlar filmiyle ekrana döneceği konuşulan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, dekolteli paylaşımıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı birçok ünlü isim tarafından beğenilirken, Yeşilçay'ın yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'dan ise alev emojisi geldi.

Geçtiğimiz günlerde GQ Ödül Töreni'ne katılan Nurgül Yeşilçay, yine derin göğüs dekolteli bir parça tercih etmişti.

46 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer ile olan evliliğinden doğan 'Osman Nejat' adında bir oğlu var.

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Nurgül Yeşilçay, 17 yaşındaki oğluyla poz vermeyi de ihmal etmiyor.



