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47 Meters Down: Uncaged filmi fragmanı yayınlandı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 30.05.2019 15:31 | Son Güncelleme

Denizde Dehşet filminin merakla beklenen devam filmi '47 Meters Down: Uncaged'in ilk fragmanı yayınlandı. İşte Türkiye'de vizyon tarihi henüz belirlenmeyen korku filminin ilk fragmanı...

47 Meters Down: Uncaged filmi fragmanı yayınlandı!

2017 yılında vizyona giren ve 5.5 milyon dolarlık bütçesine karşılık tüm dünyada 61 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek büyük bir başarıya imza atan “Denizde Dehşet”in merakla beklenen devam halkası '47 Meters Down: Uncaged'den ilk fragman huzurlarımıza sunuldu.

Filmin oyuncu kadrosunda Brec Bassinger, John Corbett, Nia Long, Sophie Nelisse, Corinne Foxx, Brianne Tju, Sistine Stallone, Davi Santos ve Khylin Rhambo gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini geçtiğimiz sene “Ziyaretçiler: Gece Avı” ile karşımıza çıkan ve aynı zamanda ilk filmi de yöneten Johannes Roberts üstlenirken, senaryoya yönetmen Roberts ve ilk filmin senaristi Ernest Riera imza atıyor.

Birlikte tatil yapan dört genç kız, harabe olmuş bir su altı şehrine dalış düzenlemeye karar verir. Gençlerin farkında olmadığı şey ise dalışlarını su altı mağalarından oluşan klostrofobik bir labirentte geçirecekleri ve dünyadaki en tehlikeli köpek balığı türlerinin bölgesine girdikleridir.

“47 Meters Down: Uncaged” Amerika’da 16 Ağustos tarihinde gösterime girecek. Filmin ülkemizde vizyon tarihi ise belirsizliğini koruyor.


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47 Meters Down: Uncaged fragman sinema

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