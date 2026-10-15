Partneriniz bu 11 cümleyi kullanıyorsa dikkat: Sizden ayrılmayı planlıyor olabilir

İlişkilerde ve arkadaşlıklarda yaşanan en büyük sorunlardan biri, karşı tarafın hiçbir açıklama yapmadan iletişimi kesmesi. İngilizcede “ghosting” olarak adlandırılan bu davranış, kişinin bir anda mesajlara yanıt vermemesi ve hayatınızdan sessizce uzaklaşması anlamına geliyor.

Bazı kişiler yüzleşmekten kaçındıkları, bazıları ise ilişkilerini sürdürmek istemedikleri için bu yolu tercih edebiliyor. Üstelik uzaklaşmadan önce kullandıkları bazı ifadeler de dikkat çekiyor. Elbette bu cümlelerin her biri ghosting yapılacağı anlamına gelmiyor. Ancak sürekli tekrarlanmaları ve davranışlarla desteklenmeleri, ilişkinin gidişatı hakkında fikir verebiliyor.

GHOSTİNG YAPACAK KİŞİLERİN SIKÇA KULLANDIĞI 11 CÜMLE

1. "Son zamanlarda çok yoğunum"

Bir kişinin sürekli yoğun olduğunu söylemesi, iletişim kurmaktan uzaklaşmasının bir işareti olabilir. Özellikle daha önce düzenli olarak mesaj atan biri aniden geri çekiliyorsa bu durum dikkat çekebilir.

Elbette herkesin yoğun dönemleri olabilir. Ancak kişi sürekli aynı bahaneyi öne sürüyor ve iletişim kurmak için hiçbir çaba göstermiyorsa ilişkinin karşılıklı ilerleyip ilerlemediğini düşünmek gerekebilir.

2. "Yakında mutlaka görüşelim"

Gelecekte buluşma sözü vermek, karşı tarafta yeniden bir araya gelineceğine dair umut yaratabilir. Ancak bu söz sürekli tekrarlanıyor ve hiçbir zaman somut bir plana dönüşmüyorsa durum farklı olabilir.

Bir kişi görüşmek istediğini söylemesine rağmen tarih belirlemiyor ve buluşmak için adım atmıyorsa söyledikleriyle davranışları arasında bir fark olabilir.

3. "Sana haber vereceğim"

Ne zaman görüşüleceği veya yeniden iletişim kurulacağı sorulduğunda verilen bu yanıt, belirsizliği uzatabilir.

Kişi gerçekten ne yapacağına karar veremiyor olabilir. Ancak sürekli haber vereceğini söyleyip geri dönmüyorsa iletişimi sürdürme konusunda yeterince istekli olmayabilir.

4. "Şu sıralar hayatım çok karışık"

İş, aile veya kişisel sorunlar nedeniyle insanların kendilerine zaman ayırmakta zorlanması mümkün. Ancak düzenli iletişim kuran birinin aniden uzaklaşması ve bu cümleyi sık sık kullanması, ilişkide bir değişiklik yaşandığını düşündürebilir.

Burada önemli olan yalnızca kişinin yoğun olması değil, iletişimi sürdürmek için herhangi bir çaba gösterip göstermemesidir.

5. "Şu an ruhsal olarak iyi bir yerde değilim"

Bazı kişiler zor bir dönemden geçtiklerinde ilişkilerine ara vermek veya yalnız kalmak isteyebilir. Bu ifade de kişinin kendisini iletişimden uzaklaştırmak istemesiyle bağlantılı olabilir.

Ancak bu cümle her zaman bir bahane anlamına gelmez. Kişinin gerçekten desteğe ve zamana ihtiyacı olabilir. Belirleyici olan, sınırlarını nasıl ifade ettiği ve karşı tarafla iletişimini nasıl sürdürdüğüdür.

6. "Sana sonra dönüş yapacağım"

Bu cümle, konuşmayı o an için sonlandırmanın kolay bir yolu olabilir. Özellikle önemli bir konu konuşulurken söyleniyor ve ardından herhangi bir geri dönüş yapılmıyorsa dikkat çekebilir.

Kişinin sürekli konuları ertelemesi ve sorulara yanıt vermemesi, iletişimin tek taraflı hale gelmesine neden olabilir.

7. "Mesajlaşma konusunda çok kötüyüm"

Bazı insanlar mesajlaşmayı sevmeyebilir veya telefonlarını sık kontrol etmeyebilir. Ancak bir kişi iletişim kurmak istediğinde farklı yollar bulabilir.

Sürekli geç yanıt vermek, konuşmaları yarıda bırakmak ve iletişimi başlatmamak, karşı tarafın kendisini önemsiz hissetmesine neden olabilir. Bu nedenle yalnızca söylenenlere değil, kişinin genel davranışlarına da bakmak önemlidir.

8. "Seninle gerçekten ilgilenecek birini hak ediyorsun"

Bu cümle, bir kişinin ilişkiye yeterince zaman ayıramadığını veya ilişkiyi sürdürmek istemediğini dolaylı biçimde anlatma yolu olabilir.

Karşı tarafı üzmemek için yumuşatılmış bir veda gibi kullanılan bu ifade, bazen iletişimin sona ereceğinin işaretini verebilir. Böyle bir durumda kişinin ne söylediği kadar sonrasında nasıl davrandığı da önem taşır.

9. "Sana boşuna umut vermek istemiyorum"

Bu ifade, kişinin romantik bir ilişkiyi ilerletmek istemediğini anlatmasının bir yolu olabilir. Aslında doğrudan bir açıklama niteliği taşısa da bazı kişiler bu konuşmanın ardından iletişimi tamamen kesebilir.

Böyle bir cümle duyulduğunda karşı tarafın kararını değiştirmeye çalışmak yerine söylenenleri dikkate almak, belirsizliğin uzamasını önleyebilir.

10. "Boş olduğumda sana yazarım"

Kulağa sıradan bir cümle gibi gelse de herhangi bir zaman belirtmeden iletişimi ertelemek, karşı tarafı beklemede bırakabilir.

Kişi gerçekten yoğun olabilir. Ancak sürekli bu sözü veriyor ve hiçbir zaman mesaj atmıyorsa iletişimi sürdürme konusunda aynı isteği taşımıyor olabilir.

11. "Sonra konuşuruz"

Günlük konuşmalarda sıkça kullanılan bu ifade, her zaman bir ilişkinin sona ereceği anlamına gelmez. İnsanlar bazen konuşmayı gerçekten daha sonraya bırakabilir veya geri dönmeyi unutabilir.

Ancak bu sözün ardından günlerce, haftalarca hatta aylarca iletişim kurulmuyorsa durum farklılaşabilir. Özellikle kişi daha önce düzenli iletişim kurduğu halde aniden ortadan kayboluyorsa ilişkinin geleceğini yeniden değerlendirmek gerekebilir.

GHOSTİNG KARŞISINDA NE YAPILMALI?

Bir kişinin bu cümlelerden birini kullanması, mutlaka iletişimi keseceği anlamına gelmez. Bu nedenle tek bir ifadeye dayanarak kesin bir sonuca varmak yerine davranışların sürekliliğine bakmak gerekir.

Karşı taraf sürekli iletişim kurmaktan kaçınıyor, verdiği sözleri tutmuyor ve sizi belirsizlik içinde bırakıyorsa kendi sınırlarınızı belirlemek önemlidir.