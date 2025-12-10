Mynet Trend

49 ayrı suçtan aranıyordu! Bakın nereden çıktı

Konya’da emniyet güçleri, 49 farklı suçtan aranan Mehmet A.'nın bulunduğu eve baskın yaptı. Mehmet A., polis ekipleri tarafından saklandığı evde bulunan gardırobun üst kısmında battaniyenin altında yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 49 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Mehmet A.’nın yakalanması için harekete geçti.

49 ayrı suçtan aranıyordu! Bakın nereden çıktı 1

Yapılan inceleme sonrası polis ekipleri şahsın merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokak üzerinde bulunan bir evde saklandığını tespit etti.

GARDIROBUN ÜST KISMINDA YAKALANDI

GARDIROBUN ÜST KISMINDA YAKALANDI

Şahsın bulunduğu adrese baskın yaparak evde arama yapan ekipler, Mehmet A.'yı yatak odasında bulunan gardırabın üst kısmında, battaniye altında saklanırken buldu. Gözaltına alınan şahıs, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

