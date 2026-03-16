Yok böyle babaanne! 65 yaşında fiziğiyle taş çıkartıyor

65 yaşındaki Avustralyalı kişisel antrenör ve büyükanne Lesley Maxwell, yıllara meydan okuyan fiziğiyle sosyal medyada dikkat çekti.

Maxwell, formunu korumak için uyguladığı basit ama etkili egzersiz rutinlerini paylaşıyor.

İŞTE O ZORLAYICI EGZERSİZ RUTİNİ

Haftada dört gün spor yaptığını belirten fitness eğitmeni, karın kaslarını güçlü tutan asılı diz çekme hareketleri, bisiklet mekikleri ve düzenli ağırlık antrenmanlarını uyguluyor. Antrenmanlarında alt ve üst vücut egzersizlerini dönüşümlü olarak yapıyor ve kas kütlesini artırmanın sadece güç değil, aynı zamanda kalori yakımını da desteklediğini söylüyor.