4N1K filmi konusu nedir, oyuncuları kim? 4N1K filmi nerede ve ne zaman çekildi?

4N1K filminin yönetmen koltuğunda Deniz Coşkun oturmuştur. 4N1K romantik komedi filmi Büşra Yılmaz'ın aynı kitabından uyarlanmıştır. 4N1K'nın yapımcılığını ise Öner Arslanel üstlenmiştir. Filmin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla film hakkındaki detaylar sinemaseverler tarafından merak edildi. İşte 4N1K filmi hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları...

4N1K FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yaprak çocukluk yıllarından beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 5 kisilik arkadas grubundaki tek kizdir ve erkek gibi büyümüstür, ancak Barış ile tanismasinin ardindan bambaska bir dünya ile tanışır.

4N1K OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Gözde Mutluer - Yaprak Ayvaz

Hasan Denizyaran - Ali Tekelioğlu

Burak Yörük - Barış Ozansoy (Sırık)

Sina Özer - Gökhan Karademir

Buse Narcı - Merve

Cemrehan Karakaş - Oğuz Ünal

Berke Bük - Tuna

Turan Cihan Şimşek - Sinan Yorulmaz

Tolga Deniz - Hakan Çamkıran

Deniz Özerman - Melike

Ümit Erdim - Tekin

Bülent Alkış - Okul Müdürü Rüştü

Zeynep Oymak

Munise Özlem Öztürk

4N1K NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

4N1K'nın çekimleri 2017 yılında İstanbul'da tamamlanıp 12 Mayıs 2017 tarihinde vizyona girmiştir.

