4N1K filmi konusu nedir, oyuncuları kim? 4N1K filmi nerede ve ne zaman çekildi?

4N1K filminin yönetmen koltuğunda Deniz Coşkun oturmuştur. 4N1K romantik komedi filmi Büşra Yılmaz'ın aynı kitabından uyarlanmıştır. 4N1K'nın yapımcılığını ise Öner Arslanel üstlenmiştir. Filmin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla film hakkındaki detaylar sinemaseverler tarafından merak edildi. İşte 4N1K filmi hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları...
Yaprak çocukluk yıllarından beri yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 5 kisilik arkadas grubundaki tek kizdir ve erkek gibi büyümüstür, ancak Barış ile tanismasinin ardindan bambaska bir dünya ile tanışır.
Gözde Mutluer - Yaprak Ayvaz
Hasan Denizyaran - Ali Tekelioğlu
Burak Yörük - Barış Ozansoy (Sırık)
Sina Özer - Gökhan Karademir
Buse Narcı - Merve
Cemrehan Karakaş - Oğuz Ünal
Berke Bük - Tuna
Turan Cihan Şimşek - Sinan Yorulmaz
Tolga Deniz - Hakan Çamkıran
Deniz Özerman - Melike
Ümit Erdim - Tekin
Bülent Alkış - Okul Müdürü Rüştü
Zeynep Oymak
Munise Özlem Öztürk
4N1K'nın çekimleri 2017 yılında İstanbul'da tamamlanıp 12 Mayıs 2017 tarihinde vizyona girmiştir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum