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Biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı! Milyonluk servetin yeri böyle tespit edildi

İtalya'da yaşayan 57 yaşındaki bir adam, teneke kutuda sakladığı yılların birikimi olan 20 külçe altınını yanlışlıkla çöpe attı. Yaklaşık 7,5 milyon lira değerindeki altınların çöpe gittiğini ise bir gün sonra fark etti. Soluğu jandarmada alan adamın yardımına ekipler yetişti. Çöp kamyonunun izi sürülürken, milyonluk servet çöplerin arasında bulundu.

Biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı! Milyonluk servetin yeri böyle tespit edildi
Gökçen Kökden

İtalya'nın Puglia bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki adaım, yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını çöpe attı. Dikkatsizlik sonucu altınları sakladığı teneke kutusunu çöp sanan adam, kutuyu altınlatla birlikte sokağındaki çöp kovasına attı

HATASINI ERTESİ GÜN FARK ETTİ

Biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı! Milyonluk servetin yeri böyle tespit edildi 1

57 yaşındaki adam, içerisinde servet değerinde altın bulunan kutuyu çöpe attığını ancak ertesi gün fark etti. Fakat o zamana kadar çöpler çoktan toplanmıştı.

Yaklaşık 120-130 (7 buçuk milyon lira civarı) bin euro değerindeki 20 külçe altının çöplerle birlikte götürüldüğünü anlayan adam, Porto Cesareo'daki jandarmaya başvurarak yardım istedi. İlk anda şaşkınlık yaratan ihbarın ardından ekipler harekete geçti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Ekipler öncelikle 57 yaşındaki adamın anlattıklarının doğru olup olmadığını belirlemek ve çöplerin izlediği güzergahı tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Görüntüler sayesinde olayın nasıl gerçekleştiği doğrulanırken, çöp kutusunu boşaltan aracın da izi sürüldü.
Çöplerin Ugento'daki atık tesisine götürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine aramalar tesiste yoğunlaştırıldı.

20 KÜLÇE ALTIN ÇÖPLERİN ARASINDA BULUNDU

Tesis çalışanlarının da katıldığı arama sonunda beklenen haber geldi. Altınların saklandığı teneke kutu çöplerin arasında bulundu. Üstelik kutu sağlamdı ve içerisindeki 20 külçe altının tamamı yerindeydi.
Yılların birikimini basit bir dikkatsizlik sonucu kaybetmenin eşiğine gelen 57 yaşındaki adam, bulunan altınların kendisine teslim edilmesiyle büyük bir rahatlama yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya yaşam Servet
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