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4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı izleyenleri şok etti! Ali öldü mü? (4N1K İlk Aşk son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 07.08.2018 15:47 | Son Güncelleme

4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'de geçtiğimiz Cuma günü ekrana gelen 4N1K İlk Aşk son bölümde Ali, üç kişiye tek olarak yaptığı kavgada arkasından bıçaklanmıştı. 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanında ise Barış'ın Ali'yi bıçaklayan kişi ile konuşması, yarım kalan işini bitir demesi, morgta bir cesedin üzerinde Ali'nin isminin yazılı olması izleyenleri şok etti. Yoksa bunlar Yaprak'ın rüyası mı? Ali öldü mü? İşte 4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı...

4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı izleyenleri şok etti! Ali öldü mü? (4N1K İlk Aşk son bölüm izle)

4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. 4N1K İlk Aşk son bölümü, Ali'nin bıçaklanması ve Yaprak'ın kollarında baygın yatması ile sona ermişti. Merakla beklenen 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı ise izleyenlere Ali öldü mü diye sordurmaya başlattı. Fragmanda Ali, Barış'ın kullandığı araba ile hastaneye yetiştirilmeye çalışıyor. Ali'nin bıçaklandığı haberi herkesi gözyaşlarına boğuyor. Fragmanda Barış'ın Ali'yi bıçaklayan kişi ile telefonda konuşması ve yarım bıraktığın işi tamamla demesi dikkatleri çekiyor. Daha sonra ise Ali'nin isminin morgta bir cesede takılı etikette yazıyor olması şaşkınlık yarattı. Ali öldü mü yoksa bunlar Yaprak'ın gördüğü kötü bir rüya mı? İşte 4N1K İlk Aşk 6. yeni bölüm fragmanı...

4N1K İLK AŞK 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İLK AŞK 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaprak’ın zamanında müdahalesi Ali’yi gitmekten vazgeçirmiştir. Ancak Yaprak’ın söyledikleri Ali’nin kalbini ona açmasını iyice imkansız hale getirir. Tekrar bir araya gelen ekip önce Barış’a aklını başına getirecek bir oyun hazırlarlar. Sonra da Ali, Bade’ye hayatının dersini verir. Kendini aklamaya çalışan Ela, Tekin’i suçsuzluğuna inandıramaz. Bulduğu ipucu da boş çıkar. Üstelik bir de kapkaça uğrar. İmdadına Ali ve Tekin yetişir. Ancak çantasını kaptırır, içinde Ali’den ayrıldığından beri her şeyi yazdığı günlükte vardır. İstedikleri parayı bulamayan bir de üstüne dayak yiyen kapkaççılar defteri ele geçirir. Bunu Tekin’e şantaj için kullanırlar. Üstelik işin içinde Ali’yi de çekerler. Okulda ise turnuva heyecanı vardır. Okul gezisine giden öğrenciler müsabakaya katılırlar. Gezi herkes için sürprizlerle dolu geçerken her şeyden habersiz Ali büyük tehlikededir.

4N1K İLK AŞK 5. SON BÖLÜM İZLE

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