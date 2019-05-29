5 ay boyunca güneş yüzü görmüyorlar! Bakın gün ışığı görmek için nasıl bir yöntem uyguluyorlar

Güneş ışığı, hem fiziksel hem de ruh sağlığınız için temel ihtiyaç. Yıl boyunca doğrudan güneş ışığı almayan dünyadaki birçok şehir, sağlık için hayati önem taşıyan D vitamininden mahrum kalıyor. Bunun yanı sıra, sürekli karanlıkta yaşamak insanları depresyona bile sokabiliyor.
Bu nedenle, çoğu insan her zaman sıcak olan ülkelerde yaşamaya çalışıyor, ancak dünya genelinde aylarca doğrudan güneş ışığı göremeyen birçok vatandaş ve şehir var.
Norveç Oslo'nun 3 saat kuzey batısındaki bir kasaba olan Rjukan, dünyadaki en karanlık şehirlerden biri olarak biliniyor.
Adını Rjukan Şelalesi'nden alan, Rjukan'da yaklaşık 3 bin 386 kişi yaşamaktadır.
Kasaba, çevresindeki dağlardan dolayı eylül ayından mart ayına kadar doğrudan güneş almıyor. Aslında, Aralık ve Ocak hariç Rjukan'da her daim güneşe yüzünüzü çevirebilirsiniz ama Rjukan'da farklı olan, şehri çevreleyen dağların doğrudan güneş ışığı sağlamadığından, şehri düz ve karanlık hale getirmesidir.
Yerel halkın bir miktar güneş alması için, 5 Milyon Norveç Kronu harcanarak, kasabanın belli yerlerine aynalar yerleştirdiler.
Kasabanın 450 metre yukarısına yerleştirilen bu güneş enerjili aynalar, güneşin kasabadaki hareketini izliyor ve güneşi yansıtıyor. Sonuç olarak - güneş ışığı şehir meydanında parlıyor.
Bir röportajda, vatandaşlardan biri Rjukan halkının güneş ışığı olmadan yaşamaya alıştıklarını söyledi ve ekledi: “Gerçekten bunu düşünmüyorsun. Ama bu aynalar çok iyi! Sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da ısınıyorsunuz.”
Bu fikir, sadece ufacık bir güneş ışığı için tam bir para kaybı olarak eleştirildi. Ancak birçok kişi, bu fikrin yerliler için çok ihtiyaç duydukları güneş ışığını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kentin daha fazla turist çekmesine yardımcı olduğu kanısında.
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