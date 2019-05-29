Mynet Trend

5 ay boyunca güneş yüzü görmüyorlar! Bakın gün ışığı görmek için nasıl bir yöntem uyguluyorlar

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 29.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Norveç'teki Rjukan kenti 5 ay boyunca gün ışığı görmüyordu ta ki bu buluşa kadar! Bakın Oslo'daki bu kentte gün ışığı nasıl tüm kasabaya yayılıyor...

5 ay boyunca güneş yüzü görmüyorlar! Bakın gün ışığı görmek için nasıl bir yöntem uyguluyorlar

Güneş ışığı, hem fiziksel hem de ruh sağlığınız için temel ihtiyaç. Yıl boyunca doğrudan güneş ışığı almayan dünyadaki birçok şehir, sağlık için hayati önem taşıyan D vitamininden mahrum kalıyor. Bunun yanı sıra, sürekli karanlıkta yaşamak insanları depresyona bile sokabiliyor.

sunlight-sunmirror-rjukan-norway-1-5ceb9e531f515__700

Bu nedenle, çoğu insan her zaman sıcak olan ülkelerde yaşamaya çalışıyor, ancak dünya genelinde aylarca doğrudan güneş ışığı göremeyen birçok vatandaş ve şehir var.

sunlight-sunmirror-rjukan-norway-2-5ceb9e5753fbb__700

Norveç Oslo'nun 3 saat kuzey batısındaki bir kasaba olan Rjukan, dünyadaki en karanlık şehirlerden biri olarak biliniyor.

sunlight-sunmirror-rjukan-norway-3-5ceb9e5ba483c__700

Adını Rjukan Şelalesi'nden alan, Rjukan'da yaklaşık 3 bin 386 kişi yaşamaktadır.

Kasaba, çevresindeki dağlardan dolayı eylül ayından mart ayına kadar doğrudan güneş almıyor. Aslında, Aralık ve Ocak hariç Rjukan'da her daim güneşe yüzünüzü çevirebilirsiniz ama Rjukan'da farklı olan, şehri çevreleyen dağların doğrudan güneş ışığı sağlamadığından, şehri düz ve karanlık hale getirmesidir.

sunlight-sunmirror-rjukan-norway-4-5ceb9e6129d68__700

Yerel halkın bir miktar güneş alması için, 5 Milyon Norveç Kronu harcanarak, kasabanın belli yerlerine aynalar yerleştirdiler.

sunlight-sunmirror-rjukan-norway-5-5ceb9e655b81d__700

Kasabanın 450 metre yukarısına yerleştirilen bu güneş enerjili aynalar, güneşin kasabadaki hareketini izliyor ve güneşi yansıtıyor. Sonuç olarak - güneş ışığı şehir meydanında parlıyor.

sunlight-sunmirror-rjukan-norway-6-5ceb9e693f460__700

Bir röportajda, vatandaşlardan biri Rjukan halkının güneş ışığı olmadan yaşamaya alıştıklarını söyledi ve ekledi: “Gerçekten bunu düşünmüyorsun. Ama bu aynalar çok iyi! Sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da ısınıyorsunuz.”

Bu fikir, sadece ufacık bir güneş ışığı için tam bir para kaybı olarak eleştirildi. Ancak birçok kişi, bu fikrin yerliler için çok ihtiyaç duydukları güneş ışığını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kentin daha fazla turist çekmesine yardımcı olduğu kanısında.

sunlight-sunmirror-rjukan-norway-7-1

sunlight-sunmirror-rjukan-norway-8-5ceb9e724005d__700


PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Kimin aklına geldiyse helal olsun! İnsanların hayatını kolaylaştırıyorKimin aklına geldiyse helal olsun! İnsanların hayatını kolaylaştırıyor
Bu da oldu! Normal eşyaları türünün tek örneği otellere çevirdiler! Bu da oldu! Normal eşyaları türünün tek örneği otellere çevirdiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rjukan oslo Rjukan güneş görmeyen ülkeler

En Çok Okunan Trend Haberler

Haberi duyan araç sahipleri alarma geçti! Akın ettiler

Haberi duyan araç sahipleri alarma geçti! Akın ettiler

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

ABD'den Türkiye kararı: Sonlandırıyor

Korkunç! Kriko kayınca iş makinesinin altında kaldı

Korkunç! Kriko kayınca iş makinesinin altında kaldı

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı

'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Şoke eden itiraf! Kaynana ve kayınpederinin yasak ilişkilerini ifşa etti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Onu gören telefona sarıldı! 90 yaşındaki kadın...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kimin aklına geldiyse helal olsun! İnsanların hayatını kolaylaştırıyor

Kimin aklına geldiyse helal olsun! İnsanların hayatını kolaylaştırıyor

Bu da oldu! Normal eşyaları türünün tek örneği otellere çevirdiler!

Bu da oldu! Normal eşyaları türünün tek örneği otellere çevirdiler!

Akıl alır gibi değil! Bu köpeğin en iyi arkadaşı bir ördek

Bu köpeğin en iyi arkadaşı bir ördek!

Yok artık! Resmen Kim Kardashian'nın ikizi

Resmen Kim Kardashian'a ikizi kadar benziyor!

Bu gariplikleri sadece Amerika'da görebilirsiniz!

Bu gariplikleri sadece orada yaşayanlar bilir!

Bu dövmeler ayrı ayrı bir hiçler! Ama bir araya gelince ifade ettikleri anlam derinden etkileyici

Ayrı ayrı bir hiçler! Ama bir araya geldiklerinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.