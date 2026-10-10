Dünyanın en uzun boylu ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Dünya geneli üzerinde yapılan araştırmada, kadın ve erkeklerin boy ortalamaları hesaplandı. World Population Review tarafından yayımlanan verilere göre, ortalama boy uzunluğu en yüksek 60 ülke sıralandı.

DÜNYANIN EN UZUN BOYLU ÜLKESİ HOLLANDA OLDU

Ülkelerin ortalama boy uzunluklarının karşılaştırıldığı sıralamada Avrupa ülkelerinin ağırlığı dikkat çekti. Hollanda 183,8 santimetreyle listenin zirvesine yerleşirken, Karadağ 183,3 santimetreyle ikinci, Estonya ise 182,8 santimetreyle üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE'NİN ORTALAMA BOYU KAÇ SANTİMETRE?

Paylaşılan sıralamada Türkiye, 176,4 santimetrelik ortalama boy uzunluğuyla 53. sırada gösterildi. Aynı verilerde Türkiye'deki kadınların ortalama boy uzunluğu ise 161,8 santimetre olarak belirtildi.

Türkiye ile aynı ortalama boy değerine sahip ülkeler arasında Fas, Saint Lucia, Libya ve Kuzey Makedonya da yer aldı.

İLK 10 SIRADA HANGİ ÜLKELER VAR?

Dünya genelinde ortalama boy uzunluğuyla öne çıkan ilk 10 ülke ve açıklanan değerler şöyle:

Hollanda: 183,8 cm

Karadağ: 183,3 cm

Estonya: 182,8 cm

Bosna-Hersek: 182,5 cm

İzlanda: 182,1 cm

Danimarka: 181,9 cm

Letonya: 181,2 cm

Çekya: 181,2 cm

Slovakya: 181,0 cm

Slovenya: 181,0 cm

AVRUPA ÜLKELERİ LİSTEDE ÖNE ÇIKTI

Sıralamanın üst basamaklarında Avrupa ülkelerinin yoğunluğu dikkat çekti. Ukrayna 181,0 santimetreyle 11. sırada yer alırken Hırvatistan 180,8, Sırbistan ve Litvanya ise 180,7 santimetrelik ortalamayla sıralamaya girdi.

Finlandiya, İsveç, Norveç ve Almanya da ilk 20 ülke arasında yer aldı. Listenin ilerleyen bölümlerinde Yunanistan, Belçika, İrlanda, Fransa, Avusturya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de bulunuyor.

DÜNYANIN EN UZUN BOYLU 60 ÜLKESİ VE ORTALAMA BOY UZUNLUKLARI

Paylaşılan listede yer alan ülkeler ve ortalama boy değerleri şöyle sıralandı:

Hollanda: 183,8 cm

Karadağ: 183,3 cm

Estonya: 182,8 cm

Bosna-Hersek: 182,5 cm

İzlanda: 182,1 cm

Danimarka: 181,9 cm

Letonya: 181,2 cm

Çekya: 181,2 cm

Slovakya: 181,0 cm

Slovenya: 181,0 cm

Ukrayna: 181,0 cm

Hırvatistan: 180,8 cm

Sırbistan: 180,7 cm

Litvanya: 180,7 cm

Polonya: 180,7 cm

Finlandiya: 180,6 cm

İsveç: 180,5 cm

Norveç: 180,5 cm

Almanya: 180,3 cm

Dominika: 180,2 cm

Bermuda: 179,7 cm

Porto Riko: 179,5 cm

Yunanistan: 179,3 cm

Belçika: 179,1 cm

Lübnan: 179,0 cm

İrlanda: 179,0 cm

Andorra: 178,8 cm

Antigua ve Barbuda: 178,8 cm

Avustralya: 178,8 cm

Kanada: 178,7 cm

İsviçre: 178,7 cm

Belarus: 178,7 cm

Grenada: 178,7 cm

Fransa: 178,6 cm

Avusturya: 178,5 cm

Lüksemburg: 178,5 cm

Cook Adaları: 178,3 cm

Fransız Polinezyası: 178,3 cm

Birleşik Krallık: 178,2 cm

Romanya: 177,8 cm

Yeni Zelanda: 177,7 cm

Saint Vincent ve Grenadinler: 177,5 cm

Niue: 177,2 cm

Amerikan Samoası: 177,1 cm

Jamaika: 177,0 cm

Barbados: 177,0 cm

Tunus: 176,9 cm

Amerika Birleşik Devletleri: 176,9 cm

Rusya: 176,6 cm

Macaristan: 176,6 cm

Fas: 176,4 cm

Saint Lucia: 176,4 cm

Türkiye: 176,4 cm

Libya: 176,4 cm

Kuzey Makedonya: 176,4 cm

Yeşil Burun Adaları: 176,3 cm

Senegal: 176,2 cm

İspanya: 176,1 cm

Trinidad ve Tobago: 176,0 cm

İsrail: 176,0 cm