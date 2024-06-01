5 ay önce boşanmıştı... 63 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Sergen dördüncü kez evlendi

Geçtiğimiz ocak ayında Nihan Ünsal ile olaylı bir şekilde boşanan Burak Sergen, aradığı mutluluğu sonunda buldu. 63 yaşındaki ünlü oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi.

NİHAH ŞAHİDİ BAKIN KİM OLDU

Çiftin düğünü, Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi. Çiftin nikah şahitliğini Burak Sergen’in rol aldığı Hudutsuz Sevda dizisindeki eski eşi Asuman Dabak, dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ve dizinin yayınladığı NOW kanalını CEO’su Cenk Soner yaptı.

Eşine duyduğu sevgiyi “Cici bir arkadaşımdı. Şimdi çok sevgili bir karım oldu” diyerek ifade eden başarılı oyuncunun mutluluğu gözlerinden okundu.

ÜÇ EVLİLİK YAPMIŞTI

Daha önce üç kez nikâh masasına oturan Burak Sergen, 1991–1992 arasında; şarkıcı Pamela Spence, 1999 – 2018 arasında; Işıl Sergen, 2021 – 2024 arasında da Nihan Ünsal ile evlilik yaşamıştı.







