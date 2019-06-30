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5 dakikada çiğ köfte nasıl yapılır?

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KEŞFET HABERLERİ  | 30.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

Kolay ve hızlı bir çiğ köfte tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur
1, 5 su bardağı kaynar su
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1/2 tatlı kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı isot
1 çay bardağı sıvı yağ
1/2 limonun suyu
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 büyük soğan
2 diş sarımsak
1 tutam kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

Bulguru ıslatıp beş dakika şişmesi için kenara bırakın.
O arada maydanoz hariç bütün malzemeleri bir kaba koyup hazır edin.
Soğan ve sarımsağı robotta incecik çekilip suyunu sıkın.
Hepsini bulgurun üzerine dökün ve kaşıkla karıştırın.
El blenderı ile yukarıdan aşağı doğru hareketler yaparak 7-8 dakika çiğ köfteyi çekin.
Elinizle şekillendirin ve limon, marul ile servis edin.

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