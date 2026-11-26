Bağırsak temizleyen çorba: Tek kasesi bile lif deposu
Lif bakımından zengin sebzeler ve kırmızı mercimekle hazırlanan bağırsak dostu çorba, sindirim sistemini destekleyen hafif ve besleyici bir öğün alternatifi sunuyor. Brüksel lahanasıyla öne çıkan tarif, sağlıklı beslenmek ve kilo kontrolü sağlamak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. İşte bağırsak dostu çorba tarifi...
Mynet /
26.11.2026 15:45
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Lif bakımından zengin içeriğiyle öne çıkan çorba, Brüksel lahanası, patates, havuç, soğan, sarımsak ve kırmızı mercimekle hazırlanıyor. İçerdiği sebzeler sayesinde lif alımına katkıda bulunan tarif, uzun süre tokluk hissini destekleyebilir.
MALZEMELER
Brüksel lahanası
80 gram patates
Yarım havuç
Çeyrek soğan
Sarımsak
Zeytinyağı veya ilikli kemik suyu
Çeyrek kapya biber
Zerdeçal
Karabiber
Yarım çay bardağı kırmızı mercimek
TARİF
Öncelikle Brüksel lahanası ve diğer sebzeler iyice yıkanarak küçük parçalar halinde doğranır
Tencereye zeytinyağı alınarak soğan ve sarımsak hafifçe kavrulur
Ardından patates, havuç, kapya biber ve Brüksel lahanası eklenir
Yıkanıp süzülen kırmızı mercimek de tencereye ilave edilir
Üzerini geçecek kadar su veya ilikli kemik suyu eklenerek sebzeler yumuşayana kadar pişirilir
Son aşamada zerdeçal ve karabiber eklenir
İsteğe bağlı olarak blenderdan geçirilerek pürüzsüz bir kıvam elde edilir
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