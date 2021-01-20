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  4. 5 dakikada yapılıyor, aylarca bozulmuyor! Organik tereyağı tarifi

5 dakikada yapılıyor, aylarca bozulmuyor! Organik tereyağı tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 20.01.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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En taze tereyağını sadece iki malzeme ve sade bir kavanoz kullanarak dakikalar içinde yapabilirsiniz.

Tereyağı, taze ve fermente olmuş süt ya da kremanın çırpılması ile elde edilmekte. Sütün yağlı kısmı kullanılır ve katı formatta tereyağı yapılır. Siz de evinizde kızarmış ekmekler üzerine sürülen lezzetli tereyağı elde edebilirsiniz, hem de çok basit bir yöntemle. İşte evde 5 dakikada kavanoz içinde yapabileceğiniz tereyağının hazırlanışı.

Yöntem

Not: Mevcutsa çiğ organik ağır krema (kaymak) kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

  • Kremayı mutfak robotuna koyun ve 10 dakika kadar çekin. Önce koyu bir krem şantiye dönüşecek (Bu yöntem biraz daha uzun, eğer 5 dakika veya daha az sürede hazırlamak isterseniz videoyu izleyin).
  • Tanecikli hale gelene kadar mutfak robotunda çekmeye devam edin ve ardından tereyağı kremasını ve sütünü birbirinden ayırın. Sütü tereyağı kremasından süzün.
  • Tereyağını mutfak robotu kabının kenarlarından sıyırıp temiz bir kaba koyun. Bir kevgire alın ve sütünü süzerek kremadan ayırın.
  • Tereyağını soğuk su ile durulayın, bir yandan tereyağının üzerine soğuk su dökerken bir yandan da bir kaşık yardımıyla nazikçe döndürerek tereyağından geçen su, temiz akana kadar akıtın.
  • Tereyağı temizlendiğinde, biraz daha sıvı süzün, bir tahta spatula veya kaşık yardımıyla tereyağını ezin ve suyunu süzün.
  • Bir kavanoza veya kaba koyup buzlukta veya buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bu tip tereyağı aylarca bozulmadan durabilir.

ALTERNATİF AROMALI TEREYAĞI TARİFİ

Dilerseniz çocukların bayıldığı aromalı tereyağları da hazırlayabilirsiniz. Aşağıda yumuşatılmış tuzsuz tereyağı ile deneyebileceğiniz bazı eğlenceli bileşimler var:

  • Limon kabuğu ve kıyılmış maydanoz
  • Kıyılmış taze fesleğen, doğranmış sarımsak ve doğranmış, süzülmüş zencefil turşusu.
  • Ufalanmış feta peyniri ve doğranmış kalamata zeytini (Eşek zeytini)
  • Rendelenmiş parmesan peyniri ve kıyılmış taze fesleğen
  • Rendelenmiş zencefil ve susam yağı
  • Kıyılmış taze kişniş, limon kabuğu rendesi ve acı sos
  • Kabaca çekilmiş karabiber ve deniz tuzu

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